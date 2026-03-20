Ex-vice-prefeita de Caxias, Paula Ioris assina filiação com o PSD neste sábado; veja destaques da política

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Paula atualmente ocupa cargo na Casa Civil do Estado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O PSDB da Serra terá mais uma baixa neste fim de semana. Dias após o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, trocar o partido pelo PL, neste sábado será a vez a da ex-vice-prefeita de Caxias, Paula Ioris, mudar de casa. Ela assinará ficha com o PSD, em evento do partido neste sábado (21), em Porto Alegre, com a presença do presidente nacional, Gilberto Kassab.

Paula troca de sigla para acompanhar o projeto liderado pelo governador Eduardo Leite, a quem segue apoiando para candidatura à presidência. Quando Leite se filiou ao PSD em setembro, Paula optou por permanecer no PSDB, então presidido pela ex-prefeita de Pelotas e secretária estadual de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas.

O entendimento era de que o projeto seria levado adiante, embora tenha deixado em aberto mudanças de entendimento no futuro. Porém, Paula Mascarenhas também se filiou ao PSD no início do mês e deve concorrer a deputada estadual. Paula Ioris tem convite do PSD para concorrer em outubro, mas ainda avalia, com a família inclusive, se irá aceitar.

Projeto do viaduto será apresentado

A Câmara de Caxias planeja realizar nos próximos dias uma reunião pública de apresentação do projeto final do viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte. A data ainda não está definida, mas deve ser antes do lançamento do edital de licitação, previsto para abril, conforme anunciado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em visita à Serra em janeiro.

A medida foi articulada pelos vereadores Wagner Petrini (PSB) e Juliano Valim (PSD) com o deputado federal Paulo Pimenta (PT). A reunião deve ter a presença do superintendente no Rio Grande do Sul do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro da Silva.

Petrini diz que a reunião atende a um pedido de empresários do entorno que demonstraram preocupação em relação às características do projeto. O custo do viaduto é estimado em R$ 80 milhões.

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Críticas rebatidas

O presidente da Festa da Uva SA, Milton Corlatti, encaminhou nota à Câmara rebatendo declarações do vereador Capitão Ramon (PL) na sessão da última terça-feira (17).

O parlamentar abordou, em pronunciamento na tribuna, o transbordamento de uma calha no pavilhão 2 que atingiu mercadorias de sete expositores no dia 7 de março, durante a Festa da Uva. No pronunciamento, Ramon disse que o problema ocorreu por falta de manutenção e que as saídas de emergência estavam trancadas com cadeado.

Na nota, Corlatti afirma que o problema foi causado pelo deslocamento de uma folha de zinco, em função do vento, que causou a obstrução da calha. O texto diz ainda que o parque passa por manutenção periódica e que há comprovantes "que desmontam qualquer tentativa de desinformação".

A nota, em tom duro, também diz que eventuais portas fechadas não integram as saídas de emergência previstas para o parque e para o evento e que tanto a empresa, quanto a comissão comunitária estão em contato com os expositores para solucionar os danos.

"A Festa da Uva SA não se curvará a ataques baseados em narrativas fictícias e permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários", termina a nota.

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Audiovisual

A Comissão de Cultura da Câmara aprovou o relatório da deputada Denise Pessôa (PT) ao projeto que ratifica o acordo de coprodução audiovisual entre Brasil e França. Firmado em 2017, o texto atualiza as regras de cooperação e amplia o escopo para cinema, TV e plataformas digitais, acompanhando as mudanças do mercado.