Ex-gestora da UPA Central é impedida de firmar contrato com a prefeitura de Caxias por dois anos

InSaúde geriu a UPA Central até janeiro de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (InSaúde) está impedido por dois anos de firmar contrato com o município de Caxias. A medida é resultado de um processo administrativo aberto em 2023 para apurar irregularidades no contrato de gestão da UPA Central, conduzida pela entidade até janeiro de 2025. Não cabe mais recurso.

A decisão levou em conta irregularidades identificadas nas escalas de trabalho de médicos pediatras da unidade, que geraram pagamento indevido de R$ 1,3 milhão em horas extras por parte do município. Os profissionais eram sócios de uma empresa contratada pelo InSaúde.

O tema veio à tona na CPI da Saúde, realizada na Câmara entre julho e dezembro de 2023. O processo administrativo foi aberto nesse mesmo período. O InSaúde negociou com município o ressarcimento em 120 parcelas, com juros e correção monetária.