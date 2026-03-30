Escolha do PSD por Caiado frustra caxienses apoiadores de Eduardo Leite

É nítido o sentimento de frustração no entorno de Eduardo Leite. Jeff Botega / Agencia RBS

É nítido o sentimento de frustração no entorno de Eduardo Leite pela escolha do PSD de lançar Ronaldo Caiado como candidato à presidente.

No vídeo em que o governador se manifestou a respeito da decisão, publicado nas redes sociais, a ex-vice-prefeita de Caxias, Paula Ioris, comentou estar em "luto cívico pelo país" e ter sentimento de desencanto. Paula se filiou ao PSD há pouco mais de uma semana justamente para se manter alinhada ao projeto de Leite.

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A secretária da Cultura de Caxias, Tatiane Frizzo, disse estar "triste pela decisão da sigla". Na publicação, Leite também recebeu cumprimentos do jornalista Pedro Bial.

Prefeito de Bento renuncia

Dias após trocar o PSDB pelo PL, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, renunciou para concorrer a deputado federal. A transmissão do cargo ao vice, Amarildo Lucatelli, ocorreu nesta segunda-feira (30).

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Pela manhã, Siqueira concedeu uma entrevista coletiva para detalhar os motivos que o levaram a tomar a decisão. Em vídeo nas redes sociais, o agora ex-prefeito classificou a decisão como uma "encruzilhada de vida", mas optou pela candidatura por entender que é um "chamado para fazer diferente".

Mãos à obra

A assinatura da ordem de início não foi o único movimento para marcar a construção das primeiras escolas da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil, no último sábado (28).

O prefeito Adiló Didomencio aproveitou a presença de uma retroescavadeira para fazer o movimento simbólico da primeira movimentação de terra no terreno.

Adiló Didomencio aproveitou a presença de uma retroescavadeira para fazer o movimento simbólico da primeira movimentação de terra. Ícaro de Campos / Divulgação

Duas escolas começarão a ser construídas em abril, uma no bairro Interlagos, onde ocorreu a assinatura, e outra no bairro Cruzeiro.

O início das primeiras 16 escolas será dado de forma escalonada ao longo dos próximos meses. Ao todo serão 31 unidades.

Dose garantida

A abertura da campanha de vacinação contra a gripe, no último sábado (28) também dá início às tradicionais imagens de líderes políticos garantindo a dose como forma de incentivar a adesão do público. O ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, que se define como um "entusiasta da vacinação", recebeu a vacina ainda na sexta-feira (27), na Unimed.

O ex-prefeito Alceu Barbosa Velho recebeu a vacina ainda na sexta-feira. Arquivo Pessoal / Divulgação