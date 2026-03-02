Equipes adotam técnica indígena para reflorestamento nas obras da BR-285, em São José dos Ausentes

Equipes contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vêm testando uma técnica pouco usual nas obras de construção da BR-285, em São José dos Ausentes: a "muvuca de sementes", método ancestral indígena resgatado para acelerar a recomposição vegetal em áreas impactadas pelas obras.
A estratégia combina diferentes espécies nativas, coletadas no próprio entorno, e aplicadas manual ou mecanicamente para estimular a regeneração natural — alternativa que pode reduzir custos e complementar práticas tradicionais de restauração.
Os primeiros testes começaram em maio de 2025 e já receberam sinal verde do Ibama, que apontou resultados promissores e recomendou ampliar o número de espécies usadas.