Em primeiro pronunciamento após retornar à Câmara, Uez defende Samae público e manda recados; veja destaques da política

O vereador João Uez aproveitou o primeiro pronunciamento no grande expediente após o retorno à Câmara, nesta terça-feira (31), para se posicionar a respeito da atuação na Casa e também fazer um balanço à frente do Samae.
Logo no início do discurso, o parlamentar disse que sempre que houver discussões de "linhas mais bolsonaristas ou mais petistas", irá "discutir a cidade", emendando na sequência que votará em Flavio Bolsonaro.
Após apresentar as ações da gestão do Samae, Uez também defendeu a manutenção do controle público da autarquia. A afirmação tem se repetido de tempos em tempos desde que o governo do Estado contratou estudo para privatização de serviços de saneamento em municípios não atendidos pela Corsan. O próprio prefeito Adiló Didomenico já se posicionou de forma contrária.
— O Samae é do povo caxiense e não é de meia dúzia de acionistas ou de governador que vem a Caxias cantar de papagaio muitas vezes para privatizar e não conhece a realidade — disparou, recebendo aplauso de colegas, entre eles, o novo presidente do autarquia, Edson da Rosa.
Edson também aproveitou o grande expediente para fazer um balanço da atuação como vereador e foi cumprimentado pelos colegas.
Moção retirada
O vereador Sandro Fantinel (PL) retirou a moção contra o projeto de lei 896/2023, em tramitação no Congresso Nacional, que torna crime a misoginia, definida como "ódio ou aversão às mulheres". A proposta foi à plenário na última quinta-feira (26), mas acabou não votada em função de uma manobra da maior parte dos vereadores que saíram do plenário no momento da votação do regime de urgência.
O argumento era de que o projeto do Congresso, da forma como foi apresentado, gera interpretações subjetivas, pode cercear o debate de ideias e desconsidera consulta realizada no site do Senado em que a maioria dos participantes se posicionou contrária.
Além de Fantinel, os outros oito vereadores que apoiavam a moção também assinaram o ofício pela retirada da moção.
Despedida
Quem também fez um balanço da gestão foi o agora ex-prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PL). No ato de transmissão de cargo, no fim da tarde desta segunda-feira (30), ele lembrou os desafios dos dois mandatos, como pandemia e enchente, e agradeceu ao vice, Amarildo Lucatelli, que assume o cargo de prefeito.
Lucatelli, por sua vez, fez questão de destacar a continuidade na busca de soluções para o município. O ato foi acompanhado por autoridades e lideranças locais, entre elas o deputado estadual Guilherme Pasin, o ex-prefeito Aido José Bertuol e o presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Zanella, além de vereadores, secretários.
Visita à "Codeca carioca"
Uma comitiva da Frente Parlamentar de Acompanhamento, Avaliação e Debate da Codeca, da Câmara, esteve no Rio de Janeiro em visita técnica à Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), empresa que atua na varrição e coleta de resíduos na cidade. O grupo buscou conhecer a estrutura e o funcionamento da empresa que, assim como a Codeca, é de economia mista.
Participaram da visita o presidente da Frente, vereador Lucas Caregnato (PT), a vereadora Rose Frigeri (PT), além do diretor de Operações da Codeca, Angelo Barcarolo, e representantes sindicais.
Na sessão desta terça-feira (31), Caregnato destacou iniciativas que mantém a Comlurb como referência de serviço na capital fluminense. Entre elas estão a atuação na limpeza de escolas e hospitais públicos, a operação de 30 ecopontos com usinas de processamento de resíduos de construção, entre outros, e atuação em grandes eventos públicos e privados, que também garantem receita à companhia.
Zema na CIC
A próxima RA da CIC Caxias recebe Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, que renunciou anunciando a pré-candidatura à presidência. A palestra será no próximo dia 9, quinta-feira, ao meio-dia, e irá abordar as ações desenvolvidas à frente do governo mineiro.
Devem ser abordados temas como condução do governo em cenários de crise, atração de investimentos, desburocratização e geração de empregos, além de ações em áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, com foco nos impactos da administração pública sobre o ambiente de negócios.