Em primeiro pronunciamento após retornar à Câmara, Uez defende Samae público e manda recados; veja destaques da política

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Uez utilizou chapéu de palha durante toda a sessão. Augusto Martins / Divulgação

O vereador João Uez aproveitou o primeiro pronunciamento no grande expediente após o retorno à Câmara, nesta terça-feira (31), para se posicionar a respeito da atuação na Casa e também fazer um balanço à frente do Samae.

Logo no início do discurso, o parlamentar disse que sempre que houver discussões de "linhas mais bolsonaristas ou mais petistas", irá "discutir a cidade", emendando na sequência que votará em Flavio Bolsonaro.

Após apresentar as ações da gestão do Samae, Uez também defendeu a manutenção do controle público da autarquia. A afirmação tem se repetido de tempos em tempos desde que o governo do Estado contratou estudo para privatização de serviços de saneamento em municípios não atendidos pela Corsan. O próprio prefeito Adiló Didomenico já se posicionou de forma contrária.

— O Samae é do povo caxiense e não é de meia dúzia de acionistas ou de governador que vem a Caxias cantar de papagaio muitas vezes para privatizar e não conhece a realidade — disparou, recebendo aplauso de colegas, entre eles, o novo presidente do autarquia, Edson da Rosa.

Edson também aproveitou o grande expediente para fazer um balanço da atuação como vereador e foi cumprimentado pelos colegas.

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Moção retirada

O vereador Sandro Fantinel (PL) retirou a moção contra o projeto de lei 896/2023, em tramitação no Congresso Nacional, que torna crime a misoginia, definida como "ódio ou aversão às mulheres". A proposta foi à plenário na última quinta-feira (26), mas acabou não votada em função de uma manobra da maior parte dos vereadores que saíram do plenário no momento da votação do regime de urgência.

O argumento era de que o projeto do Congresso, da forma como foi apresentado, gera interpretações subjetivas, pode cercear o debate de ideias e desconsidera consulta realizada no site do Senado em que a maioria dos participantes se posicionou contrária.

Além de Fantinel, os outros oito vereadores que apoiavam a moção também assinaram o ofício pela retirada da moção.

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Despedida

Transmissão do cargo ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (30). Janine Gelenski / Divulgação

Quem também fez um balanço da gestão foi o agora ex-prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PL). No ato de transmissão de cargo, no fim da tarde desta segunda-feira (30), ele lembrou os desafios dos dois mandatos, como pandemia e enchente, e agradeceu ao vice, Amarildo Lucatelli, que assume o cargo de prefeito.

Lucatelli, por sua vez, fez questão de destacar a continuidade na busca de soluções para o município. O ato foi acompanhado por autoridades e lideranças locais, entre elas o deputado estadual Guilherme Pasin, o ex-prefeito Aido José Bertuol e o presidente da Câmara de Vereadores, Anderson Zanella, além de vereadores, secretários.

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Visita à "Codeca carioca"

Grupo esteve na sede da Comlurb. Maiara da Silva / Divulgação

Uma comitiva da Frente Parlamentar de Acompanhamento, Avaliação e Debate da Codeca, da Câmara, esteve no Rio de Janeiro em visita técnica à Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), empresa que atua na varrição e coleta de resíduos na cidade. O grupo buscou conhecer a estrutura e o funcionamento da empresa que, assim como a Codeca, é de economia mista.

Participaram da visita o presidente da Frente, vereador Lucas Caregnato (PT), a vereadora Rose Frigeri (PT), além do diretor de Operações da Codeca, Angelo Barcarolo, e representantes sindicais.

Na sessão desta terça-feira (31), Caregnato destacou iniciativas que mantém a Comlurb como referência de serviço na capital fluminense. Entre elas estão a atuação na limpeza de escolas e hospitais públicos, a operação de 30 ecopontos com usinas de processamento de resíduos de construção, entre outros, e atuação em grandes eventos públicos e privados, que também garantem receita à companhia.

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Zema na CIC

A próxima RA da CIC Caxias recebe Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, que renunciou anunciando a pré-candidatura à presidência. A palestra será no próximo dia 9, quinta-feira, ao meio-dia, e irá abordar as ações desenvolvidas à frente do governo mineiro.