Edital é alterado e concessão dos serviços funerários de Caxias será limitada a quatro empresas

Concessão para a nova concessionária do serviço é de 10 anos, com possibilidade de prorrogação Bruno Todeschini / Agencia RBS

Suspensa desde janeiro para análise de questionamentos, a licitação dos serviços funerários de Caxias deve ser retomada ainda em março — possivelmente ainda nesta semana — com uma mudança importante: a quantidade de empresas autorizadas a operar na cidade vai se limitar a quatro.

A versão anterior, lançada em novembro, não determinava número de empresas e tampouco restringia a seleção ao período licitatório. Na prática, a data de abertura das propostas serviria para conhecer as primeiras interessadas. No entanto, qualquer empresa poderia entrar no mercado caxiense a qualquer momento, desde que cumprisse os requisitos mínimos.

A regra gerou preocupação de ao menos uma empresa, que encaminhou o questionamento ao município e esse ponto do edital acabou reavaliado. O temor era de que a habilitação de um número elevado de funerárias impactasse na receita das existentes a ponto de deixar a operação inviável.

A suspensão do processo ocorreu a uma semana da revelação das concorrentes, prevista para 26 de janeiro. A nova data ainda não foi divulgada.

Sem central unificada

Na última sexta-feira (20), o município também publicou um novo decreto regulamentando o serviço na cidade. As regras já estão alinhadas ao previsto na licitação, como a existência de dois padrões mínimos de velório. Eles precisarão ser seguidos inclusive para os chamados velórios sociais, ofertados gratuitamente a famílias de baixa renda e limitados a 12% do total de atendimentos das funerárias.