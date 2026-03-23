Deputado estadual Neri, o Carteiro formaliza mudança para o PSD; veja destaques da política

Presidente do PSD em Caxias, Roneide Dornelles, deputado Neri, o Carteiro e o prefeito Adiló Didomenico. Romila Amaral / Divulgação

Entre os 26 integrantes do PSD que assinaram ficha no evento do partido no último sábado (21) esteve o deputado estadual Neri, o Carteiro. Ele deixou o PSDB, onde chegou a ser presidente municipal, para seguir o projeto do governador Eduardo Leite.

A migração de Neri já era esperada desde o ano passado, mas dependia da janela partidária. Ele se soma ao "arrastão" ocorrido no ninho tucano gaúcho após a migração de Leite e que, mais recentemente, atingiu até mesmo o PSB, que perdeu 17 integrantes para o PSD no fim de semana. Esse movimento fez com que o partido seguisse a tendência nacional, sendo apontado como o de maior crescimento também no Estado.

Nas redes sociais, Neri disse que se identifica com o novo partido e também agradeceu ao PSDB. Além de Neri, a ex-vice-prefeita de Caxias Paula Ioris se filiou ao PSD no sábado. O presidente da sigla em Caxias, Roneide Dornelles, e o prefeito Adiló Didomenico também estiveram no evento, em Porto Alegre.

Agenda

O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) será o palestrante da RA CIC na próxima segunda-feira (30). Ele irá abordar o livro Dois Mundos: o Brasil precisa acabar com o abismo entre o público e o privado, lançado por ele recentemente.