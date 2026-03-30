Definição do futuro de Eduardo Leite confirma Rigotto na disputa ao Senado

Rigotto participou de evento do PSD neste domingo (29). Gustavo Mansur / Divulgação

Com o desfecho do futuro político de Eduardo Leite — que permanecerá no governo do Estado após ser preterido pelo PSD — outras dúvidas que pairavam na coligação PSD/MDB foram solucionadas. Com isso, o ex-governador Germano Rigotto (MDB) foi confirmado como pré-candidato ao Senado.

Rigotto havia colocado o nome à disposição do partido em convenções realizadas no fim do ano passado, mas a viabilidade da candidatura dependia das articulações da aliança. A oficialização da pré-candidatura ocorreu nesta segunda-feira (30) em almoço na sede do MDB em Porto Alegre.

— Estou preparado para o desafio. Minha história me dá bagagem — afirma Rigotto.

Neste domingo (29), o ex-governador participou do ato de filiação do PSD que marcou o ingresso de Ernani Polo e Frederico Antunes na sigla. Com o movimento, acompanhado pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, se definiu Ernani como vice de Gabriel Souza na disputa pelo Piratini e Frederico como o outro nome da coligação na candidatura ao Senado.