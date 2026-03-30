Definição do futuro de Eduardo Leite confirma Rigotto na disputa ao Senado

Com o desfecho do futuro político de Eduardo Leite — que permanecerá no governo do Estado após ser preterido pelo PSD — outras dúvidas que pairavam na coligação PSD/MDB foram solucionadas. Com isso, o ex-governador Germano Rigotto (MDB) foi confirmado como pré-candidato ao Senado.
Rigotto havia colocado o nome à disposição do partido em convenções realizadas no fim do ano passado, mas a viabilidade da candidatura dependia das articulações da aliança. A oficialização da pré-candidatura ocorreu nesta segunda-feira (30) em almoço na sede do MDB em Porto Alegre.
— Estou preparado para o desafio. Minha história me dá bagagem — afirma Rigotto.
Neste domingo (29), o ex-governador participou do ato de filiação do PSD que marcou o ingresso de Ernani Polo e Frederico Antunes na sigla. Com o movimento, acompanhado pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, se definiu Ernani como vice de Gabriel Souza na disputa pelo Piratini e Frederico como o outro nome da coligação na candidatura ao Senado.
Em 2014, Rigotto chegou a tentar uma candidatura a senador, mas foi preterido em função da escolha de Beto Albuquerque (PSB) na construção da aliança que levou Sartori ao governo do Estado. Em 2018, concorreu a vice-presidente na chapa de Henrique Meirelles (MDB). Já nas eleições de 2022 Rigotto ficou de fora do processo eleitoral por compromissos pessoais.