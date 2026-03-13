Construção do Centro regional da Defesa Civil, em Caxias, será em novo endereço

Complexo terá dois prédios e heliponto. Defesa Civil / Divulgação

O Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Crgird), uma espécie de quartel-general para a Defesa Civil na Serra, será construído em um endereço diferente do previsto inicialmente.

O complexo ficará em um loteamento industrial com ligação com a RS-122, próximo à rótula de acesso à Estrada dos Romeiros. A área de 9 mil metros quadrados será doada pelo município em um investimento de R$ 10 milhões, como contrapartida pela construção a ser realizada pelo Estado.

O terreno previsto anteriormente era uma área ao lado do Colégio Imigrante, no bairro Bela Vista. No entanto, o endereço acabou descartado, segundo o coordenador da Defesa Civil na Serra, major Marcelo Almeida de Souza, por ser menor (6 mil m²), por ficar em uma área residencial e por conta das pretensões da comunidade escolar de usar a área para as atividades educativas, entre outros fatores. Além disso, o novo endereço já conta com terraplenagem. Um projeto de lei autorizando a doação será encaminhado pelo Executivo à Câmara.

Idealizado após a tragédia climática que atingiu o Estado em 2024, o Crgird terá dois prédios. Um será administrativo, com salas de trabalho, planejamento e sala de crise, entre outros. A segunda edificação será um pavilhão logístico para o armazenamento e escoamento de insumos, como roupas, colchões e cestas básicas. Também está previsto heliponto no terreno.