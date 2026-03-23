Consórcio de Brasília tem documentação aprovada para construir aeroporto de Vila Oliva, em Caxias

Área em Vila Oliva deve receber obras ainda neste ano. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação,Aeroporto da Serra Gaúcha

O Consórcio Aero Caxias, formado pelas empresas Artec SA, Eterc Engenharia Ltda e Boqueirão Desmonte em Rocha, teve a proposta habilitada para construção do aeroporto de Vila Oliva. A construtora, Artec, que lidera a associação de empresas, tem sede em Brasília, assim como a Eterc Engenharia. Já a Boqueirão tem sede em Estrela.

Na semana passada a prefeitura de Caxias havia divulgado a classificação das cinco empresas pré-habilitadas no processo levando em conta a pontuação dos requisitos técnicos combinados com o preço. O Consórcio Aero Caxias ficou em primeiro lugar com R$ 81,10 pontos. O preço ofertado pelo grupo foi de R$ 145,7 milhões, contra R$ 146,3 milhões que haviam sido orçados.

A habilitação só foi confirmada agora, porém, porque, a partir da classificação, a empresa precisou encaminhar documentos complementares para análise. Além disso, era necessário respeitar o prazo para eventuais recursos de concorrentes.

Com o aval desta segunda-feira (23), se abre um novo prazo para recursos, de três dias úteis. Em seguida, a Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan) de Caxias terá até 30 dias para elaborar o processo de contratação e remeter à Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos o resultado da licitação. O órgão federal precisa referendar o certame emitindo a Verificação do Resultado do Processo de Licitação (VRPL).

Na sequência, o município fica autorizado a assinar o contrato com a empresa. O passo seguinte é encaminhar o documento para a SAC que vai emitir a Autorização de Início de Objeto (IO). Vencida essa etapa, a União dá início à liberação de recursos para a obra e o município libera a empresa para realizar o trabalho.

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Recuperação judicial não preocupa

A construtora Artec SA está em recuperação judicial desde 2019, mas isso não preocupa o secretário de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon.

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, na última semana, ele afirmou que o setor de construção passou por dificuldade nos últimos anos e é possível que a empresa tenha tido alguma dificuldade pontual.

Apesar do processo de recuperação, o consórcio conta com outras duas empresas e teve bom desempenho na apresentação de todas as garantias exigidas pelo certame. Além disso, não há proibição de contratação de empresas nessas condições pelo poder público e também não é possível a desclassificação por conta disso.