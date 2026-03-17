André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Consórcio de Brasília é o melhor colocado na licitação para construir aeroporto de Vila Oliva, em Caxias 

Consórcio Artec SA apresentou proposta de R$ 145,7 milhões e lidera pontuação na avaliação técnica e de preço

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS