Consórcio de Brasília é o melhor colocado na licitação para construir aeroporto de Vila Oliva, em Caxias 

Movimentações no terreno em Vila Oliva devem começar ainda neste ano. Porthus Junior / Agencia RBS

O consórcio liderado pela construtora Artec SA, com sede em Brasília, foi a proposta melhor colocada na licitação para selecionar a empresa que construirá o futuro aeroporto de Vila Oliva, em Caxias. A pontuação das cinco candidatas pré-habilitadas foi divulgada na manhã desta terça-feira (17).

Além da Artec, o grupo é formado pelas empresas Eterc Engenharia Ltda, também de Brasília, e Boqueirão Desmonte em Rocha, de Estrela. O consórcio obteve nota 73 no quesito técnico e 100 em relação ao preço. A pontuação final ficou em 81,10. O preço ofertado na proposta é de R$ 145,7 milhões, contra R$ 146,3 milhões que haviam sido orçados.

Leia Mais Melhor proposta para a construção do aeroporto de Vila Oliva será conhecida nesta terça-feira

Em segundo lugar ficou o consórcio liderado pela empresa Terracom Construções Ltda, com sede na cidade de Cubatão (SP), que obteve 72,5 de pontuação técnica e 100 pontos de preço. A nota final, neste caso foi de 80,75. O grupo também é formado pelas empresas RGS Engenharia, de Porto Alegre, e Talude Construções, de Barueri (SP). Aqui houve o efeito do maior peso dos requisitos técnicos sobre o preço: a Terracom foi a que o ofertou o menor valor, cerca de R$ 143 milhões. Ainda assim, não liderou.

Em terceiro lugar, ficou a gaúcha Porto Beton SA, de Nova Santa Rita, com pontuação final de 51,46. A empresa Conserva de Estradas Ltda, de Minas Gerais, apresentou preço R$ 30 milhões acima do valor orçado e não teve pontuação sobre o preço. A nota final foi de 39,55. Já a empresa REM Construções Ltda, de Flores da Cunha, não pontuou no quesito técnico e ficou com nota de 29,92. Tanto a Conserva de Estradas, quanto a REM Construções, foram desclassificadas.

A confirmação da vencedora ainda depende de prazo para recurso e análise de documentação complementar. A estimativa do secretário de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, é ter essa etapa resolvida em cerca de uma semana. Em seguida, a Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos também precisa referendar o resultado. A partir disso, é possível começar o processo para assinatura do contrato.

Leia Mais Vereador Sandro Fantinel negocia com PL possível troca de partido; veja destaques da política

Bom sinal

A Construtora Artec SA está em recuperação judicial desde 2019, mas isso não impede a participação em certames ou a assinatura de contrato com o poder público. O mesmo ocorre com a RGS Engenharia, que integra o consórcio segundo colocado.

Em que pese essas questões, a liderança de consórcios pode ser entendida como um bom sinal para a futura execução da obra. A união de empresas permite a soma da experiência e da especialidade de cada uma, reforçando a capacidade da obra e reduzindo o risco de entraves.