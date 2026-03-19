Conselho de Usuários de rodovias concedidas da Serra faz primeira reunião

O Conselho de Usuários das rodovias concedidas à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) fez a primeira reunião na última terça-feira (17), em Caxias. A criação do grupo foi oficializada no fim de fevereiro pelo Estado. Os integrantes terão função deliberativa para acompanhar a gestão das rodovias.
São 11 membros titulares, representando setores como municípios, transportadores, indústria, comércio e agricultura. A presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), Mônica Mattia, e o prefeito de Flores da Cunha, Cesar Ulian, também representante da entidade, foram eleitos, respectivamente, presidente e vice do colegiado.
A reunião de instalação contou com a participação do diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, e foi conduzida pelo secretário do conselho, Lucas Demétrio, representante da empresa.
Coordenado pela concessionária e supervisionado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e pela Agergs, a agência reguladora dos serviços concedidos, o conselho funcionará como canal de interlocução com usuários e órgãos reguladores. As reuniões serão semestrais, sem remuneração, e a estrutura será fornecida pela CSG.