Conselho de Usuários de rodovias concedidas da Serra faz primeira reunião

Reunião ocorreu na unidade da CSG em Caxias. CSG / Divulgação

O Conselho de Usuários das rodovias concedidas à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) fez a primeira reunião na última terça-feira (17), em Caxias. A criação do grupo foi oficializada no fim de fevereiro pelo Estado. Os integrantes terão função deliberativa para acompanhar a gestão das rodovias.

São 11 membros titulares, representando setores como municípios, transportadores, indústria, comércio e agricultura. A presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), Mônica Mattia, e o prefeito de Flores da Cunha, Cesar Ulian, também representante da entidade, foram eleitos, respectivamente, presidente e vice do colegiado.

A reunião de instalação contou com a participação do diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, e foi conduzida pelo secretário do conselho, Lucas Demétrio, representante da empresa.