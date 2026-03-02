André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Comissão da Câmara encaminha ofício ao Executivo pedindo municipalização das UPAs de Caxias

Ofício da Comissão de Saúde solicita que ao menos uma UPA seja municipalizada devido a problemas na gestão do Instituto Ideas

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS