Comissão da Câmara encaminha ofício ao Executivo pedindo municipalização das UPAs de Caxias

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UPA Central é uma das unidades geridas pelo Ideas. Porthus Junior / Agencia RBS

A Comissão de Saúde da Câmara de Caxias encaminhou, na sexta-feira (27), um ofício ao prefeito Adiló Didomenico solicitando a municipalização de ao menos uma das unidades de pronto-atendimento (UPAs) da cidade. É mais um episódio de pressão sobre o serviço do Instituto Ideas, alvo de questionamentos que se intensificaram no início do ano com os problemas nos pagamentos de funcionários e fornecedores.

O ofício diz que "a atual conjuntura demonstra que o modelo de gestão adotado nas UPAs tem se mostrado frágil e insuficiente para garantir a estabilidade do serviço".

O próprio secretário da Saúde, Rafael Bueno, já demonstrou descontentamento em relação ao serviço do Ideas, e não descarta a municipalização como uma possível saída. Outros encaminhamentos, no entanto, também são avaliados.

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Juntos e misturados

Vereadores e secretários acompanharam show do Armandinho. Rubens Borges / Divulgação

Em que pesem os debates duros nas redes sociais e nas sessões da Câmara, além de eventuais rusgas de bastidores, integrantes do Executivo e do Legislativo deixam as diferenças de lado em alguns momentos para uma convivência amistosa.

Foi o que ocorreu neste domingo, durante o show do cantor Armandinho, na Festa da Uva. Os secretários Rafael Bueno e Tatiane Frizzo, além do presidente da Festa da Uva SA, Milton Corlatti, confraternizaram ao lado dos vereadores da bancada do PT, Estela Balardin, Rose Frigeri e Lucas Caregnato, além do presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), que também é vice-presidente da comissão comunitária.

Para além do necessário respeito entre colegas de vida pública, é um gesto para reforçar que a Festa da Uva está acima de eventuais desavenças.

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Bugio como manifestação cultural

A Comissão de Cultura da Câmara aprovou o parecer da deputada Denise Pessôa (PT) que reconhece o bugio como manifestação cultural brasileira. O projeto, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT), reúne argumentos sobre o valor histórico e simbólico do ritmo.

Popularizado pelos Irmãos Bertussi, o bugio foi oficializado como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul em 2025 e é marcado por festivais tradicionais, como o Ronco do Bugio, em São Francisco de Paula, e o Querência do Bugio, em São Francisco de Assis.

Com a aprovação, a proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em análise conclusiva. Ou seja, uma vez aprovado na CCJ, não precisará de análise do plenário.

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