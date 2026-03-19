Com duas semanas para definições, trocas de partidos e mudanças de cargo devem movimentar Executivo e Legislativo em Caxias; veja destaques da política

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Partidos políticos e pré-candidatos têm praticamente duas semanas para encaminhar todas as pendências relacionadas a trocas de legenda e desincompatibilização de cargos. Em Caxias, a única confirmação até agora é a saída de João Uez do Samae para reassumir o mandato na Câmara, já que ele deve disputar vaga na Assembleia Legislativa (ALRS).

A mudança naturalmente impacta a bancada do Republicanos no Legislativo, mas também pode desencadear outras alterações no próprio Executivo. Além da chefia do Samae, que precisará ser reposta, há conversas de bastidores apontando possibilidade de mudanças em outras pastas.

As alterações, nesse caso seriam por conta de reconfiguração dos acordos partidários e não necessariamente por saída de eventuais candidatos. No caso do Republicanos, por exemplo, além do Samae, o partido tem o comando da Secretaria de Trânsito.

Conforme o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, em que pese os boatos, nenhuma outra mudança além da saída de Uez está definida. A decisão sobre quem vai comandar o Samae será definida nas próximas semanas a partir de reuniões com os partidos que compõem a base. Nenhum encontro foi realizado até o momento, segundo Dornelles.

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Migração

Quem também precisa definir a situação nas próximas semanas é o vereador Hiago Morandi (PL). A migração para o Republicanos depende de reuniões finais com os líderes do partido, que aguardam disponibilidade de agenda.

Diante da demora para finalizar a transferência chegou a surgir nos bastidores a possibilidade de o destino ser outra sigla, mas a tendência é que seja mesmo o Republicanos. A avaliação é de que o partido seria mais viável para o parlamentar conquistar uma vaga de deputado federal em outubro.

Além disso, é de conhecimento público as discordâncias entre Hiago e a atual cúpula municipal do PL.

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Mudança confirmada

O deputado Elton Weber, de Nova Petrópolis, oficializa no sábado (21), em Porto Alegre, a saída do PSB e a filiação ao PSD. A migração vai ocorre junto com Heitor Schuch. Ambos são parceiros históricos e com atuação alinhada à agricultura familiar e ao cooperativismo.

Pesou na decisão a crise interna do PSB no Rio Grande do Sul, marcada pela intervenção nacional após o não reconhecimento do congresso estadual, que resultou na ascensão de Beto Albuquerque na presidência do partido e na saída do governo Eduardo Leite. Schuch e Weber faziam parte da corrente derrotada.

Em nota conjunta, ambos também manifestam incômodo com o apoio irrestrito da sigla ao governo Lula, que, na avaliação deles, tem prejudicado políticas essenciais ao setor rural, como seguro agrícola e Proagro.

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Informações e rusgas

A Câmara aprovou nesta quinta-feira (19) pedido de informações protocolado pela vereadora Daiane Mello (PL) a respeito do abandono e depredação de casas em construção pelo programa Habita Caxias no loteamento Campos da Serra.

O tema vem sendo alvo de duras críticas da oposição nos últimos dias por conta dos furtos de esquadrias ocorridos antes mesmo de os imóveis serem habitados. As obras estão paradas por problemas apresentados na execução, que resultaram na rescisão contratual com a empresa responsável.

O debate gerou mal-estar na bancada do PL em função de críticas realizadas por Daiane. O vereador Pedro Rodrigues (PL) saiu em defesa do secretário Sílvio Daniel, indicado por ele para o cargo. O ex-secretário José Abreu, o Jack (PDT), também se defendeu.

Avanço na mobilização

Assunto que ganhou força rapidamente nas últimas semanas, a mobilização pela criação de um quartel de bombeiros na zona sul de Caxias chegou à Assembleia Legislativa (ALRS). A Comissão de Serviços Públicos da Casa deu aval unânime para a realização de uma audiência pública sobre o tema.

A proposta é do deputado Airton Artus (PDT), atendendo solicitação do vereador José de Abreu, que lidera a frente parlamentar recém criada na Câmara para tratar da questão.

A expectativa é de que a audiência reúna Estado, município e comunidade.

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Audiência vai debater transporte escolar

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (Cecti) da Câmara de Caxias fará audiência pública no dia 7 de abril para discutir as mudanças no transporte escolar do município. As medidas têm gerado reclamação desde o início do ano pelo fato de parte dos estudantes de localidades que margeiam a área urbana terem ficado sem o serviço. A Secretaria de Educação diz que avalia caso a caso.

A realização da audiência gerou atrito dentro da comissão. A marcação da reunião aguardava definição por parte do presidente e líder de governo, Calebe Garbin (PP), mas acabou levada adiante pelos vereadores Hiago Morandi (PL), José Abreu (PDT) e Rose Frigeri (PT).

Inicialmente o encontro seria em 2 de abril, véspera do feriadão de Páscoa. Após conversas, nesta quinta-feira (19), houve alinhamento entre o grupo para definir a nova data da audiência.

Recursos para a saúde

Caxias receberá R$ 900 mil em emendas parlamentares para reforçar políticas públicas na saúde e na primeira infância. Os recursos foram viabilizados pela deputada federal Denise Pessôa (PT), a partir de articulação da vereadora Rose Frigeri (PT).

Do total, R$ 700 mil irão para as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) no SUS e outros R$ 200 mil serão destinados ao Programa Primeira Infância Melhor (PIM).