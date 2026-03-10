Cinco meses após intervenção, mato volta a tomar conta da RS-453 em Caxias

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Canteiro central apresenta vegetação alta. Neimar de Césero / Agência RBS

Cinco meses após a RS-453 passar por recuperação que incluiu manejo da vegetação do canteiro central, o mato voltou a se destacar na rodovia em Caxias do Sul.

Na época, a coluna destacou que equipes contratadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) faziam uma limpeza profunda no canteiro para a remoção de inços que resultavam no mato alto. A informação do órgão estadual era de que, após as escavações, seria plantada grama.

Ao menos até agora, porém, não houve o plantio de grama e a vegetação novamente ocupa o espaço. Procurado pela coluna, o Daer disse em nota que o mato cresce de forma "especialmente rápida" no verão e que uma nova roçada será programada "em breve".

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Falando em rodovias...

A coluna também questionou o Daer a respeito da proposta de cinco municípios da Região das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra para que a RS-476, que liga Canela a Jaquirana, seja a ligação das Hortênsias ao aeroporto de Vila Oliva. As prefeituras argumentam que o trajeto é mais curto, tem menos restrições ambientais e seria mais barato, embora seja necessária a construção de um trecho de 40 quilômetros entre a rodovia e o aeroporto.

Tanto a RS-476, quanto a RS-466 — o traçado originalmente proposto, passando pelo interior de Vila Oliva — passam por Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) dentro do mesmo contrato. O trabalho inclui ainda a rodovia RS-484, conhecida como Serra do Umbu, que liga São Francisco de Paula a Maquiné.

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O Daer afirma que serão analisadas três alternativas de traçado para cada uma das rodovias. Ou seja, o plano é pavimentar as três estradas, proporcionando, no futuro, mais de uma opção de acesso a Vila Oliva. Mais do que isso, a RS-476 e a RS-484 são demandas antigas dos Campos de Cima da Serra, independentemente do projeto do aeroporto.