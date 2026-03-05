Câmara de Caxias aprova projeto que obriga divulgação detalhada de emendas parlamentares; veja destaques da política

Texto teve voto unânime entre os presentes no plenário. Augusto Martins / Divulgação

A Câmara de Caxias aprovou projeto que altera a lei 8.312/2018, que prevê a publicidade, pelo Executivo, das emendas parlamentares recebidas. Agora, o município terá até o dia 15 de cada mês para fazer a divulgação nos canais oficiais.

O texto, de autoria da vereadora Daiane Mello (PL), também determina maior detalhamento da publicação, informando, por exemplo, o parlamentar responsável e a fase de tramitação em que a verba se encontra.

O projeto vai para sanção do prefeito Adiló Didomenico.

Problemas estruturais

Rúbia Franciele da Silva Machado Lavall / Divulgação

Em visita recente à Escola Municipal Luiz Covolan, no bairro Marechal Floriano, em Caxias, o vereador Lucas Caregnato (PT) apontou problemas no forro da instituição, com madeiras apodrecidas e problemas na parte elétrica. O parlamentar também questionou a existência de caixas d'água de amianto, material proibido por causar danos à saúde.

Outro apontamento da visita foi a constatação de rachaduras em um muro do pátio da escola, construído recentemente. Lucas disse que deve levar o assunto à Secretaria Municipal da Educação (Smed), inclusive por discordar da utilização dos recursos da própria escola para os reparos.

O que diz a Smed

Em nota, a Smed afirmou que a recomendação é de que 25% da verba de autonomia financeira das escolas seja utilizada para pequenas manutenções prediais, e que obras maiores são viabilizadas pela secretaria. Sobre a caixa d'água, a pasta disse já estar viabilizando a substituição.

O texto diz ainda que o muro do pátio teve custo de R$ 488 mil com recursos do município e que ainda está no prazo de garantia da construtora. Uma vistoria recente não constatou dano estrutural, mas novas inspeções serão realizadas.

Novo comando

Marcelo Passarella / Divulgação

A vereadora Andressa Marques (PCdoB) assumiu a Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara de Caxias nesta quarta-feira (4). Ela ficará à frente do grupo, que reúne todas as parlamentares mulheres, até o fim do ano.

A posse foi marcada por manifestações a respeito do elevado número de feminicídios no Estado. Entre as participantes, esteve a deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB), procuradora da PEM na Assembleia Legislativa (ALRS), além de representantes da prefeitura, Judiciário e forças de segurança.

A PEM tem entre as atribuições zelar pela participação efetiva das vereadoras no Parlamento, receber denúncias de crimes contra o público feminino; acompanhar e fiscalizar programas voltados à igualdade entre homens e mulheres. Nos últimos dois anos, o colegiado foi conduzido pela vereadora Rose Frigeri (PT).

CIC apresenta demandas

Denise Suzin Borges / Divulgação

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias apresentou demandas ao deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) durante encontro com líderes empresariais nesta quinta-feira (5).

O presidente da entidade, Ubiratã Rezler, entregou ao parlamentar um documento com as prioridades do setor produtivo da região, destacando a necessidade de posicionar a Serra como um polo de alta competitividade no sul do país. Rezler cobrou engajamento da representação política para avançar na agenda de crescimento.