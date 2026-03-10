Câmara de Caxias aprova ampliação de jornada na saúde; veja destaques da política

Ler resumo

Aprovação ocorreu na sessão desta terça-feira (10). Augusto Martins / Divulgação

A Câmara de Caxias aprovou, por unanimidade dos vereadores presentes, o projeto de lei que cria o Regime Especial de Atuação em Saúde (Reas). Trata-se de uma medida jurídica que permite ao município chamar servidores da área para aumentar a jornada de trabalho.

O programa é voltado para servidores com contratos de 20 horas semanais, que poderão ampliar para até 40 horas. A adesão é voluntária e reversível. O município argumenta que o Reas vai permitir ampliar atendimentos com menor custo, já que dispensa contratações temporárias.

A administração municipal também vinha condicionando à aprovação do projeto o início do processo de reestruturação salarial das carreiras do município.

Também nesta coluna

Leia Mais Troca de comando no Samae já tem data; veja destaques da política

Frente de apoio aos agricultores

A Câmara de Caxias do Sul aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (10), a criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Pequenos e Médios Agricultores. A iniciativa é da vereadora Sandra Bonetto (Novo), com apoio de outros oito parlamentares.

A motivação são as reclamações das exigências fiscais e trabalhistas sobre produtores que não dispõem de estrutura para acompanhar o ritmo da legislação atual.

O grupo, que atuará até 2028, pretende debater a realidade do setor, propor simplificação de regras e incentivar políticas públicas que mantenham o agricultor no campo. Essas questões também foram debatidas em reunião realizada com produtores rurais na última sexta-feira (6).

A Câmara também possui a Comissão de Agricultura, presidida pelo vereador Sandro Fantinel (PL).

Leia Mais A relevância muitas vezes esquecida da Festa da Uva

A pedido de Simon

Pessini encontrou-se recentemente com Simon. Fulvio Pessini / Divulgação

O ex-vereador e ex-secretário de São Marcos Fulvio Pessini (MDB) se colocou como pré-candidato a deputado federal pelo partido na Serra.

A confirmação do nome ainda depende das convenções partidárias, mas Pessini diz que atende a um pedido do ex-senador Pedro Simon, com quem se encontrou recentemente em Porto Alegre.

Simon é próximo da família Pessini desde 1959, quando o ex-senador e o tio de Fulvio Raymundo Pessini foram vereadores pelo PTB em Caxias. Desde a recusa de Sartori, o MDB busca alternativas para a disputa à Câmara dos Deputados. O apoio de um nome da região é uma das possibilidades.

Leia Mais Maurício Marcon nega ter sido escolhido para disputar prefeitura de Caxias em 2028

Noite gospel no calendário de Caxias

Um projeto de lei propõe incluir a Noite Gospel no calendário oficial de eventos de Caxias. A iniciativa é do vereador Calebe Garbin (PP), que entregou a proposta ao prefeito Adiló Didomenico e ao vice Edson Néspolo durante a 5ª edição da atração, na última semana. O texto já tramita na Câmara.

A entrega ocorreu em um coquetel que reuniu autoridades, entre elas o deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) e os estaduais Elizandro Sabino (PTB) e Tiago Simon (MDB).

A Noite Gospel, que celebrou 10 anos e atraiu mais de 20 mil pessoas no Pavilhão 2, durante a Festa da Uva, contou com apresentações de artistas regionais e nacionais, além de momentos de oração e programação infantil.

Leia Mais Sindiserv aprova proposta da prefeitura de Caxias para reajuste salarial

Encontro das mulheres trabalhistas

Encontro ocorreu no plenarinho da Câmara de Caxias. Júnior Campos / Divulgação

Integrantes da Ação da Mulher Trabalhista (AMT), ala feminina do PDT, promoveram um encontro em Caxias na última sexta-feira (6), antecedendo ao Dia Internacional da Mulher.

Na reunião, foram debatidos temas como proteção da mulher, violência e posicionamentos sociais, tanto de adultas, quanto de adolescentes. O encontro também teve a participação do presidente municipal do PDT, Rafael Bueno. A AMT é presidida por Ivani Lima e a vice-presidente é Elisandra Andreia de Paula.

Leia Mais Vereadores de Farroupilha tentam criar CPI da Corsan, mas não há apoio na base governista

Pedidos

A CIC Caxias entregou nesta sexta-feira (6) ao deputado federal Marcel van Hattem (Novo) um documento com as demandas consideradas prioritárias para o desenvolvimento econômico da região.

A entrega ocorreu durante encontro com líderes empresariais na sede da entidade, do qual participaram vice-presidentes, diretores, empresários e presidentes de sindicatos. A reunião foi conduzida pelo presidente da CIC, Ubiratã Rezler.

Van Hattem, que é pré-candidato ao Senado, também ouviu demandas dos empresários sobre entraves em logística, carga tributária, segurança jurídica e ambiente regulatório — temas que há tempos são apontados pela CIC como fundamentais para a competitividade da Serra.