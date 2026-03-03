Câmara aprova convênio de Caxias com Vale Real para transporte de estudantes; veja destaques da política

Aprovação ocorreu na sessão desta terça-feira (3). Augusto Martins / Divulgação

A Câmara de Caxias aprovou nesta terça-feira (3) a efetuação de um convênio com o município vizinho de Vale Real para o fornecimento de transporte escolar a estudantes do interior. A aprovação foi por unanimidade.

O termo prevê que a prefeitura de Vale Real forneça transporte escolar a estudantes da localidade de Nova Palmira, em Vila Cristina, que frequentam a Escola Felipe Jacob Klein, na localidade de Arroio do Ouro, que pertence ao município vizinho de Caxias. Em troca, Caxias se compromete a garantir a trafegabilidade das vias municipais para acesso dos veículos em Vila Cristina.

Embora tenha recebido apoio unânime, a análise do projeto ocorre justamente em um momento em que estudantes de localidades que margeiam a área urbana de Caxias enfrentam dificuldade para obter o direito ao transporte escolar. O argumento da administração municipal é de que existem limitações na legislação, que autoriza apenas deslocamentos superiores a dois quilômetros.

A oposição, naturalmente, não desperdiçou a oportunidade e aproveitou a discussão para fazer duras críticas ao governo, cobrando solução a estudantes que precisam se deslocar dentro do território de Caxias.

O líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), argumentou que a proposta do convênio tramita desde setembro de 2025, antes de qualquer alteração no transporte escolar fornecido pela prefeitura. Ele também afirmou que as famílias estão tendo os problemas analisados e resolvidos caso a caso.

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A propósito

O convênio foi firmado com o mesmo município de Vale Real que foi objeto de denúncia do vereador Hiago Morandi (PL) por suposto desvio de brita da subprefeitura de Vila Cristina.

O caso é analisado pelo Ministério Público (MP), que avalia também a eventual participação do então subprefeito, Carlos Ramon, que foi exonerado do cargo pela administração. A defesa de Ramon apresentou defesa ao município.

Na primeira discussão da proposta, na última quinta-feira (26), Hiago relembrou o episódio. O convênio aprovado menciona obras realizadas pela prefeitura de Caxias apenas em Vila Cristina.

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Falando em transporte

A Câmara de Gramado aprovou projeto do Executivo excluindo estudantes do campus de Canela da Universidade de Caxias do Sul (UCS) do benefício de transporte universitário. O entendimento é de que ambos os municípios são próximos e existe oferta de outras modalidades de transporte no trajeto. O foco do programa vai se concentrar em estudantes que precisam se deslocar a cidades mais distantes.

O tema gerou polêmica na cidade no início do ano a partir da proposta do município de reduzir o benefício a todos os universitários. Após negociações, ficou definido um auxílio semestral de R$ 300 a quem tem direito ao transporte.

A administração de Gramado argumenta que houve aumento de custos em função da necessidade de obras para recuperar os estragos da enchente de maio de 2024.

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Urna eletrônica

A exemplo do realizado pelo projeto Vereador por Um Dia, da Câmara de Caxias, em 2025, o Colégio Murialdo Ana Rech vai utilizar urnas eletrônicas para a eleição do Grêmio Estudantil para a gestão de 2026. A medida é uma parceria com o Cartório Eleitoral e a votação ocorre em 19 de março.

Cerca de 350 alunos do turno da manhã devem participar do processo, que contará com até três chapas na disputa e seguirá o modelo das votações oficiais. É uma forma de envolver e despertar o interesse de um perfil de pessoas ainda sem idade para votar nas eleições de representantes públicos, mas que em pouco tempo passará a ter participação decisiva nas decisões da vida política da sociedade.

O Grêmio Estudantil existe desde 1990 na instituição.

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Verba para recuperação

O Hospital São João Batista, em Nova Prata, vai receber R$ 350 mil como verba emergencial para reconstrução da instituição, atingida por incêndio em dezembro. O recurso tem origem em uma emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Mauricio Marcon (PL).

Ao todo, serão destinados R$ 1,25 milhão ao município. Além dos recursos ao hospital, R$ 400 mil terão como destino a atenção básica e outros R$ 500 mil para o início do asfaltamento da Avenida Independência.