Atuação pró-governo de vereador do PL gera reação de colegas da oposição; veja destaques da política

Vereador Pedro Rodrigues (PL). Augusto Martins / Divulgação

Embora ainda esteja no PL, o alinhamento do vereador Pedro Rodrigues ao governo Adiló é cada vez mais contundente. A ponto de gerar incômodo em colegas da oposição.

Na última quinta-feira (19), Pedro rebateu críticas da colega de bancada Daiane Mello ao secretário da Habitação, Sílvio Daniel. Daiane havia mencionado dificuldade de falar com o titular da pasta a respeito da paralisação da construção de casas no loteamento Campos da Serra.

Sílvio Daniel foi indicado por Pedro e a ida dele ao Executivo marcou o ingresso do vereador na base governista.

Na sessão desta terça-feira (24), Pedro classificou como "falácia" a crítica de Cláudio Libardi (PCdoB) de que é difícil localizar o prefeito Adiló Didomenico. A postura gerou reação de Libardi, que afirmou que o colega tem se dedicado a "comentar a fala dos demais vereadores". O atrito persistiu até Pedro deixar a sessão.

A participação pró-governo, aliás, também gera entraves dentro do PL. Ele tem sido isolado pela atual direção do partido em Caxias.

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Reconstrução municipal

O PSDB de Caxias reúne filiados e apoiadores nesta quarta-feira (25), às 19h, na Sala das Comissões Geni Peteffi, na Câmara, para discutir a reorganização do partido no município e definir encaminhamentos para o período pré-eleitoral. Depois do esvaziamento no número de integrantes que ocorre em todo o país e não poupou o diretório municipal, a sigla busca retomar o diálogo com a comunidade e ajustar a atuação local.

A presidente municipal do partido, vereadora Marisol Santos, diz que a reunião será voltada à construção coletiva, com foco em temas do cotidiano, como inclusão social, direitos das mulheres, saúde, educação e desenvolvimento.

Cidadão Emérito

A Câmara de Caxias aprovou nesta terça-feira (24) a concessão do título de Cidadão Emérito ao presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto. A proposta, apresentada pelo vereador Daniel Santos (Republicanos), foi aprovada por unanimidade dos 18 vereadores que estavam em plenário.

Dos parlamentares que participaram da sessão, os vereadores Andressa Mallmann (PDT), José Abreu, o Jack (PDT), e Sandra Bonetto (Novo) não estavam em plenário no momento da votação.

Caminho Padre João Schiavo em livro

Livro foi escrito pelo ex-vereador Gustavo Toigo. João Augusto Toigo / Divulgação

O ex-vereador de Caxias Gustavo Toigo lança nesta quinta-feira (26), às 19h, na Casa da Cultura, o livro "Caminho Padre João Schiavo: para conhecer, para percorrer", resultado de pesquisa acadêmica e da lei proposta por ele que criou o roteiro religioso inspirado na figura do padre. A obra consolida ainda estudos que deram origem à dissertação de mestrado de Toigo.