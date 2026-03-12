Aprovação do reajuste do prefeito e vereadores de Caxias foi construída na véspera da votação

Votação ocorreu nesta quinta-feira (12). Augusto Martins / Divulgação

Ninguém tinha expectativa de que a recomposição inflacionária do prefeito, secretários e vereadores fosse aprovada por unanimidade nesta quinta-feira (12). No entanto, até a manhã de quarta-feira (11), os projetos de lei não contavam sequer com os 12 votos suficientes para aprovação. O apoio mínimo foi construído ao longo do dia, em conversas com os vereadores e a inclusão na pauta da sessão extraordinária confirmou que as negociações surtiram efeito.

Em reunião realizada durante a sessão de quarta, vereadores da bancada do PCdoB, ao menos parte da bancada do PL, e até mesmo integrantes da base, não apoiavam as propostas. A condição nas conversas é de que elas iriam para a pauta da sessão apenas se houvesse os votos necessários.

O entendimento, porém, é de que o reajuste legítimo dos servidores era a oportunidade para pegar carona e emplacar os demais. Um movimento que deixa claro o quanto é inoportuno, perante a população, reajustar salários de eleitos ou indicados dois meses depois de a Câmara aprovar um pacote de aumento de gastos interno, ainda que seja reposição inflacionária.

Ao longo da quarta, parlamentares foram procurados por integrantes da Mesa Diretora pedindo que se não pudessem votar favoravelmente ao menos se abstivessem, deixando o plenário. Como confirmado nesta quinta, as conversas também conseguiram garantir os votos necessários para a aprovação das medidas.

Os vereadores Andressa Marques (PCdoB), Cláudio Libardi (PCdoB), Hiago Morandi (PL) e Sandra Bonetto (Novo) de fato saíram do plenário. Libardi justificou que a retirada foi atendendo a um pedido dos colegas. Os quatro também votaram contra o reajuste do prefeito e secretários.

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Desgaste

O pedido para que os parlamentares contrários ao reajuste dos vereadores saíssem do plenário ocorreu sob o entendimento de que votos contrários poderiam causar ainda mais desgaste à Câmara. A Casa ficou com imagem negativa perante à população por conta da criação do cargo de chefe de gabinete, da verba indenizatória e do reajuste do auxílio alimentação ao servidores do Legislativo, no início do ano.

A avaliação é de que a Câmara saiu mais arranhada do episódio do que o Executivo em função da coletiva em que o prefeito Adiló Didomenico disse que seria necessário aumento do IPTU para cobrir o custo do auxílio alimentação caso os servidores do Executivo exigissem o mesmo reajuste.

A declaração foi entendida por vereadores como uma ameaça e uma forma de jogar a população contra o Legislativo e não foi digerida até agora. Tanto que foi lembrada no discurso dos três vereadores que se manifestaram: Andressa Marques (PCdoB), Hiago Morandi (PL) e Cláudio Libardi (PCdoB). Outro argumento foi de que a prefeitura alega não ter recursos para diversas ações e ao mesmo tempo reajusta salários do primeiro escalão.

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Em tempo

O vereador Pedro Rodrigues (PL) foi o único a votar contra todos os projetos, inclusive ao reajuste aos servidores. À coluna, ele disse que as sessões extraordinárias "sempre geram muitas interpretações", mas que na análise técnica e política dos projetos leva em conta "diversos fatores do momento atual da Casa e da cidade".

Nos bastidores, a informação é de que a postura tem relação com a não criação de um cargo que havia sido acordado para a Comissão de Ética, da qual Rodrigues é presidente. Ele diz que não gosta de responder a especulações.