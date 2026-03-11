Após recomendação do MP para remoção, túnel de LED deve permanecer na Avenida Júlio

Túnel deve permanecer até uma revitalização completa da Júlio. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias ainda está no prazo para encaminhar ao Ministério Público (MP) a documentação referente ao túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos. No entanto, a retirada da estrutura, recomendada pela promotora Janaína De Carli dos Santos, é praticamente descartada.

Em entrevista ao Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, nesta quarta-feira (11), o vice-prefeito Edson Néspolo, revelou que se reuniu com a promotora para alinhar os encaminhamentos referentes ao assunto. A principal preocupação, segundo ele, diz respeito a eventuais combates a incêndio, que exijam o uso de escadas retráteis.

Conforme Néspolo, cada quadra possui disjuntor individual, que permite desligar o sistema para qualquer atendimento, o que deve eliminar entraves. Apesar disso, alguns ajustes devem ser encaminhados ao fim do processo.

Também ficou acordado que a extensão do túnel em mais duas quadras não será realizada sem um alinhamento com o MP.

Não será eterno

Mesmo sendo considerado uma estrutura permanente no momento, o túnel de LED não deve permanecer para sempre na Júlio. O plano revelado por Néspolo é de uma revitalização completa da Avenida, com base em um projeto a ser contratado neste ano via concurso.