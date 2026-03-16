16 empresas se candidatam para construir nova sede do Samae; melhor oferta é R$ 46 milhões

16 empresas se candidatam para construir nova sede do Samae. Projeto de Samuel Dalpiaz Jaconi / Reprodução/Divulgação

A licitação para a construção da nova sede do Samae, em Caxias, tem 16 empresas interessadas. As propostas foram reveladas nesta terça-feira (24).

Do total de candidatas, sete são do Rio Grande do Sul. As demais são de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amazonas.

A contratação ocorre por menor preço e a melhor colocada é uma gaúcha, que apresentou proposta de R$ 46 milhões para construir o complexo, um desconto de 18,5% em relação ao orçamento inicial. A confirmação do resultado ainda depende do envio e análise de documentos técnicos que comprovem que a empresa cumpre os requisitos do edital.

O número de concorrentes é promissor, mas não garante, por si só, o sucesso do certame. Além de aprovar a documentação, é preciso verificar, por exemplo, se um desconto de R$ 10 milhões em relação ao preço de referência, como proposto, é factível para o mercado atual. O tempo dirá.

O complexo terá um edifício administrativo de seis andares e outro prédio operacional, que abrigará os setores de Recursos Hídricos, Esgoto e Água. Também haverá um depósito e estacionamento para maquinário pesado.

Com a nova sede, o Samae pretende centralizar todos os setores em um único endereço. Apenas o atual prédio administrativo, situado na Rua Pinheiro Machado, gera um custo mensal de quase R$ 50 mil em aluguel.