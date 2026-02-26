Vereador de Caxias, Sandro Fantinel é condenado a pagar R$ 100 mil de indenização por falas discriminatórias

Declaração de Fantinel na tribuna completa três anos no próximo sábado (28). Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) manteve, por unanimidade, a condenação do vereador Sandro Fantinel (PL), de Caxias, ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos. A penalidade é em função do discurso com conteúdo discriminatório contra trabalhadores nordestinos. A declaração ocorreu em função de denúncias de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em vinícolas da Serra, em 2023.

A 3ª Turma do tribunal considerou que o parlamentar ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao sustentar ideias que, segundo o relator, tinham caráter discriminatório baseado em origem regional. A corte rejeitou todos os argumentos da defesa, inclusive a alegação de imunidade parlamentar e o pedido de redução do valor da indenização.

O relator, desembargador Roger Raupp Rios, argumentou que "estão fora da proteção constitucional ofensas de cunho discriminatório, cujo efeito, longe de vitalizar o processo democrático numa sociedade plural, abusam da liberdade parlamentar e desvirtuam o mandato eletivo".

O valor da condenação foi mantido sob o entendimento de ser proporcional à gravidade das falas, à repercussão e à posição institucional do vereador. O episódio completa exatos três anos neste sábado (28).

Fantinel pode recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em nota, o vereador enviou um posicionamento na manhã desta quinta-feira (26), assinado pelo advogado Moser Copetti de Gois, afirmando que discorda do valor de R$ 100 mil e que vai recorrer da decisão. Confira na íntegra:

"A defesa do Vereador Sandro Fantinel recebe com serenidade a recente decisão da Justiça Federal(TRF4), embora manifeste respeitosa discordância quanto à manutenção da condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil. Entendemos que o montante fixado apresenta-se excessivo diante das particularidades do caso, distanciando-se dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o equilíbrio das decisões judiciais. É importante observar que o Parlamentar foi absolvido na esfera criminal pelos mesmos fatos, o que reforça a necessidade de uma reavaliação cautelosa sobre a natureza e a extensão da responsabilidade civil aplicada. A defesa reitera o seu compromisso com o devido processo legal e informa que recorrerá da decisão, confiando que as instâncias superiores promoverão uma análise técnica e justa, capaz de harmonizar o respeito às instituições com as prerrogativas inerentes ao exercício do mandato parlamentar."

Condenação Cível

O processo em questão reúne quatro ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e por associações defensoras de direitos humanos, da cidadania, de comunidades remanescentes de quilombos e de religiosidade africana. A condenação, nesse caso, resulta apenas no pagamento de indenização. A decisão em primeira instância ocorreu em maio de 2025 pela 3ª Vara Federal de Caxias.