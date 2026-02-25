Terreno onde será a Casa da Mulher Brasileira, em Caxias, passa por levantamentos para elaboração de projeto

Terreno passou por sondagens e levantamentos topográficos. Secretaria Estadual de Obras Públicas / Divulgação

O terreno que vai receber a Casa da Mulher Brasileira, em Caxias do Sul, está passando por trabalhos finais de sondagem e levantamento topográfico. Nos próximos dias, equipes das secretarias estaduais da Mulher e de Obras Públicas devem dar início ao projeto das fundações do prédio.

A medida é necessária para adaptar o projeto-padrão do Ministério das Mulheres às características do terreno, que fica na Av. Dr Assis Antônio Mariani, no bairro São Caetano. Na sequência, os projetos vão passar por elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e análise da prefeitura.

A estrutura, que integra a rede de acolhimento a mulheres vítimas de violência, receberá R$ 9,5 milhões do governo federal e R$ 190 mil de contrapartida estadual. Após a finalização dos projetos, será realizada uma licitação para contratar a obra.

Pedido aceito

A promotora Janaína De Carli dos Santos acatou o pedido da prefeitura de Caxias e concedeu mais 30 dias de prazo para a apresentação de medidas relacionadas ao túnel de LED. O Ministério Público (MP) recomendou a remoção da estrutura, mas havia dado 30 dias para o município apresentar o que pretendia fazer.

O prazo venceria no próximo domingo (28). O município alega que precisa de mais tempo para reunir e consolidar dados técnicos junto às secretarias envolvidas.

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Recursos para projetos

Apae foi uma das contempladas com recursos. Suelen Santos / Divulgação

Três entidades de Caxias do Sul — Apae, Grupo de Capoeira Herdeiros de Palmares e Fluência Casa Hip Hop — foram contempladas com R$ 100 mil cada uma para projetos de inclusão, saúde e formação cultural, com foco em crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e ações de promoção da diversidade.