Sindiserv quer reajuste aos servidores 3% acima do ofertado pelo município; veja destaques da política 

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Prefeitura oferece reajuste de 5,06%. Gustavo Tamagno Martins / Divulgação

O Sindiserv entregou ofício à prefeitura de Caxias do Sul reiterando o pedido de ganho real de 3% aos servidores municipais para além dos 5,06% oferecidos pelo Executivo, correspondente à inflação de 2025 somada ao índice de janeiro e fevereiro deste ano. A devolutiva ocorreu após análise da proposta da administração.

O sindicato pediu ainda urgência na publicação da reestruturação dos padrões salariais, que o município propõe encaminhar em agosto, entre outras demandas.

O ofício cobra a retirada imediata do projeto de alteração do Estatuto do Servidor, encaminhado à Câmara, e a nomeação de 70 novos guardas municipais. Em reunião com os aprovados, a administração atrelou o chamamento à aprovação do novo estatuto.

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Aprovado Fundo de Gestão Urbana

Medida foi aprovada nesta terça-feira (24). Augusto Martins / Divulgação

Os vereadores de Caxias aprovaram nesta terça-feira (24), em sessão extraordinária, o projeto que cria o Fundo Municipal de Gestão Urbana (FMGU), voltado a direcionar recursos de multas e compensações florestais para investimentos na área. O fundo será administrado por um comitê gestor formado por três secretarias — Gestão Urbana, Urbanismo e Receita — e agora depende apenas da sanção do prefeito Adiló Didomenico.

Entre os recursos que podem alimentar o fundo estão multas cobradas pelo município pelo descumprimento da nova lei que obriga a RGE a manter o alinhamento dos fios em postes. Os recursos podem ser usados, por exemplo, na compra de maquinário para a Secretaria de Gestão Urbana.

A aprovação da medida gerou bastante debate por conta de emendas apresentadas pela bancada do PCdoB e por detalhes técnicos dos pareceres. Entre as alterações propostas estavam a criação de um conselho externo para fiscalizar o uso dos recursos. As emendas não foram acatadas.

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Encaminhado

O vereador Hiago Morandi (PL) irá a Brasília na próxima semana para encontros com parlamentares e deve aproveitar a viagem para acertar detalhes da transferência para o Republicanos, entre eles, a data da filiação.

Na sessão desta quarta-feira (25), o vereador chamou o presidente municipal da sigla, o secretário municipal de Trânsito, Elisandro Fiúza, de "meu presidente" e elogiou a atuação da pasta, da qual é crítico frequente. Segundo Hiago, foi uma brincadeira (com ironia) a quem acredita que ele ingressará na base do governo Adiló.

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A propósito

O PL de Caxias deve realizar um evento de novas filiações no dia 6 de março. Com a presença de figuras importantes do partido, o ato vai marcar a posse de Mauricio Marcon na presidência municipal da sigla.

Na ocasião, a vereadora Daiane Mello deve assumir o comando municipal do PL Mulher e o deputado estadual Claudio Branchieri deve se filiar ao partido, deixando o Podemos.

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Apoio

O presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), voltou a fazer gestos de apoio ao governo Adiló menos de um mês após anunciar o desembarque da base aliada.

Como a coluna já havia sinalizado, a fase aguda do incômodo gerado pelos vetos do prefeito a projetos aprovados pela Câmara, bem como o atraso no projeto do parque automotivo, ficaram para trás.

No último fim de semana, Petrini acompanhou a entrega de caixas d'água do programa de subsídios do Samae e gravou vídeo parabenizando o prefeito.