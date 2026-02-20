Repercussão negativa pesou para manutenção de veto ao auxílio-alimentação

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Votação ocorreu nesta quinta-feira (19). Augusto Martins / Divulgação

A manutenção unânime do veto do prefeito Adiló Didomenico ao reajuste do auxílio-alimentação dos servidores da Câmara é reflexo da repercussão negativa que o assunto teve junto à sociedade e da pressão sofrida pelos parlamentares nas últimas semanas. A principal delas foi a coletiva de Adiló cogitando um reajuste de 52,2%, caso o veto fosse derrubado e os servidores do Executivo reivindicassem o mesmo benefício de R$ 1.979,89.

O impacto da impopularidade da medida ficou claro no debate da sessão desta quinta-feira (19) e também em conversas reservadas com os vereadores. O temor é que um rombo nos cofres municipais por uma eventual extensão do reajuste a servidores do Executivo — que o Sindiserv chegou a anunciar que defenderia — causaria grande desgaste.

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O entendimento pela manutenção do veto vinha se consolidando nas últimas semanas, mas segundo o presidente da Casa, Wagner Petrini (PSB), os debates foram estendidos a pedido dos servidores. No entanto, como estava claro que o resultado não iria mudar, optou-se por levar o assunto a plenário — no dia em que as atenções da cidade estavam voltadas para a Festa da Uva.

Também houve o argumento de que a medida foi mal costurada internamente, o que foi contestado pelo vereador Lucas Caregnato (PT), presidente de 2025.

Pelo sim, pelo não, prevaleceu o bom senso diante do posicionamento da população e agora se deve discutir um reajuste mais suportável para os cofres públicos.

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Não ficou barato

A manutenção do veto foi uma vitória política do governo Adiló, que conseguiu fazer prosperar na população o sentimento de temor e indignação a respeito do custo do reajuste do auxílio-alimentação. Mas a oposição não deixou barato para o Executivo na sessão desta quinta-feira (19).

Houve acusações de distorções em relação ao impacto financeiro e a lembrança de que a aprovação da Câmara era relacionado somente ao benefícios dos servidores do Legislativo, que já estava previsto no orçamento.

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Plenário dividido

Outros três vetos foram analisados na sessão desta quinta-feira (19) e dois deles foram derrubados com placar apertado. Um deles diz respeito à autorização de doação de um terreno à Codeca, que era uma demanda desde 2014.

O projeto era de autoria do Executivo, mas acabou vetado porque a administração mudou de ideia em relação ao trâmite. O veto foi mantido por 13 votos a oito, com críticas da oposição pelo movimento do governo. Além de ser uma demanda que deixará de ser atendida, o argumento é de que o veto era desnecessário, já que o texto não obrigava a transferência.

Já o veto ao projeto da vereadora Andressa Mallmann (PDT) para que as equipes de atenção primária à saúde contem com veterinário teve placar de 11 a oito pela derrubada do veto, mas acabou mantido por não atingir o mínimo de 12 votos. O argumento de quem votou pela derrubada é de que o texto regulamentava uma norma federal já existente.