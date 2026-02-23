Quadras de areia com uso gratuito: antiga estação de tratamento de esgoto vira área esportiva em Caxias

Quadras terão uso gratuito. Fast Produtora / Divulgação

Caxias ganhou no fim de semana um novo complexo para esportes de areia no Jardim Botânico. Construído pelo Samae, o espaço tem sete quadras para vôlei de praia, beach tênis e futevôlei, além de outra exclusiva para futebol de areia. A área era antes ocupada pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dal Bó, desativada em 2024.

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A gestão das quadras ficará com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e vai ter uso gratuito. A utilização é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento e inicialmente os frequentadores precisarão levar os próprios equipamentos, como redes.