Quadras de areia com uso gratuito: antiga estação de tratamento de esgoto vira área esportiva em Caxias

Caxias ganhou no fim de semana um novo complexo para esportes de areia no Jardim Botânico. Construído pelo Samae, o espaço tem sete quadras para vôlei de praia, beach tênis e futevôlei, além de outra exclusiva para futebol de areia. A área era antes ocupada pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dal Bó, desativada em 2024.
A gestão das quadras ficará com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e vai ter uso gratuito. A utilização é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento e inicialmente os frequentadores precisarão levar os próprios equipamentos, como redes.
O horário de funcionamento segue a atividade do Jardim Botânico: das 8h30min às 17h de segunda a sexta e das 9h às 17h aos sábados, domingos e feriados.