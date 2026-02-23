Propostas para construção do aeroporto de Vila Oliva serão conhecidas nesta terça

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Imagem da área em Vila Oliva onde será erguido o aeroporto. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação,Aeroporto da Serra Gaúcha

Esta terça-feira (23) será um dia decisivo para o projeto do aeroporto de Vila Oliva e, naturalmente, para Caxias. Às 9h serão conhecidas as propostas das empresas interessadas na construção do complexo. A revelação ocorre cerca de dois meses depois da publicação do edital.

A abertura dos envelopes não significa que o vencedor será conhecido já nesta terça. A selecionada só será confirmada após toda a documentação técnica e financeira ser avaliada, o que pode levar tempo, dada a complexidade do projeto.

Outro fator que exige especial atenção à documentação é modelo de seleção, cuja capacidade técnica corresponde a 70% dos requisitos. As empresas participantes receberão uma pontuação para cada item técnico e orçamentários previsto. A partir de uma fórmula matemática, será atribuída uma média de pontos. A candidata que tiver a maior pontuação será vencedora.

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É impossível arriscar com antecedência quantos participantes a licitação terá. Não há dúvida, no entanto, que o projeto já desperta bastante interesse e movimenta o mercado.

Desde que o edital foi publicado, cinco empresas impugnaram o edital, ou seja, pediram a suspensão ou revisão dos termos. Outras três companhias pediram esclarecimento em relação a pontos do texto. Todos os pedidos de suspensão foram negados e justificados pelo município.

Dúvidas e discordâncias

Os principais apontamentos das empresas que impugnaram o edital dizem respeito ao nível exigência técnica, considerado excessivo em algumas manifestações.

Houve questionamentos, por exemplo, com relação à necessidade de comprovação de que a empresa já atuou em obras de aeroportos. O entendimento é de que a medida reduziria a concorrência.