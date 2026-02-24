Prefeitura de Caxias propõe 5,06% de reajuste aos servidores de Executivo; veja destaques da política

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A prefeitura de Caxias apresentou ao Sindiserv a proposta de reajuste aos servidores do Executivo. A proposta é de aplicação do IPCA de 2025 (4,26%) somado aos índices de janeiro e fevereiro, o que pode levar a uma recomposição estimada de 5,06%.

O governo afirma que o objetivo é repor perdas inflacionárias e garantir ganho real, enquanto avançam temas paralelos — como a readequação dos padrões salariais, que depende da aprovação do Regime Especial de Atuação em Saúde (REAS), que é uma ampliação temporária da jornada, já na Câmara.

A administração também colocou na mesa outras demandas dos servidores, como a criação de protocolos contra racismo e assédios, a abertura de nova janela para adesão ao IPAM Saúde e a ampliação do atendimento psicológico.

Além disso, confirmou para agosto o início da reestruturação dos padrões salariais, tratada como demanda histórica da categoria.

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Reajuste retroativo

A Câmara aprovou nesta terça-feira (24) o projeto que garante ganho real de 2% aos servidores do Legislativo. O reajuste, que replica o índice concedido pelo Executivo em setembro de 2025, será pago em duas parcelas: 1,5% retroativo a setembro de 2025 — em parcela única — e 0,5% a partir de abril. A medida corrige o atraso provocado pela vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede aumentos no segundo semestre do ano.

Segundo o diretor-geral da Casa, Igor Schmaedeke, a proposta assegura isonomia entre funções equivalentes dos dois poderes, conforme a Constituição. O Legislativo afirma ter orçamento para absorver o impacto: embora o teto seja de R$ 84,4 milhões, a previsão de gasto é de R$ 61,2 milhões neste ano.

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Bombeiros na Zona Sul

A comissão da Câmara que articula a criação de um quartel do Corpo de Bombeiros na Zona Sul de Caxias marcou uma reunião para esta quarta-feira (25), às 19h, na sede do Legislativo. O encontro terá a presença do comando regional da corporação e de representantes da Assembleia Legislativa (ALRS).