André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Prefeitura de Caxias propõe 5,06% de reajuste aos servidores de Executivo; veja destaques da política

Proposta considera inflação de 2025 e de janeiro e fevereiro deste ano, além do início da reestruturação salarial em agosto

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS