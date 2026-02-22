Prefeitura de Caxias pede ao MP prorrogação de prazo para explicações sobre túnel de LED; veja destaques da política

A prefeitura de Caxias pediu a prorrogação do prazo de 30 dias determinado pelo Ministério Público (MP) para apresentação das medidas que pretende adotar diante da recomendação para a retirada do túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos. O documento é assinado pelo prefeito Adiló Didomenico e foi anexado ao processo na última semana.
O município solicita à promotora Janaína De Carli dos Santos a extensão do prazo por 30 dias adicionais devido à necessidade de obter e consolidar informações técnicas junto às secretarias envolvidas. O MP ainda não respondeu ao pedido.
O prazo original vence no dia 28. O MP recomendou ao município a remoção da estrutura a partir de um inquérito civil instaurado a pedido do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), da Associação dos Amigos da Memória e do Patrimônio Cultural de Caxias do Sul (Mousái) e do movimento Vivacidade. O argumento é de que o túnel impacta o patrimônio histórico da avenida.
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Além da presença institucional, o estande da prefeitura na Festa da Uva também deve servir de gabinete para o prefeito Adiló Didomenico durante o evento. A primeiras atividades ocorreram já nesta sexta-feira (20).
Os compromissos também se estenderam por outros pontos do parque, com destaque para o descerramento da foto da rainha e princesas da Festa da Uva 2024, no estande da Comissão Comunitária. O ato reuniu Lizandra Mello Chinali, Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho, além do presidente da festa, Fernando Bertotto, e das soberanas de 2026.
Bertotto agradeceu o trabalho do trio da edição anterior, enquanto o prefeito destacou que elas passam a integrar oficialmente a história dos 95 anos do evento. Os quadros serão incorporados ao acervo do Museu da Festa da Uva.
Fecouva é aberta com presença de Gabriel
A Festa Colonial da Uva (Fecouva) e Festa do Moranguinho, no distrito de Otávio Rocha, em Flores da Cunha, foi aberta na noite desta sexta-feira (20) com a presença do vice-governador Gabriel Souza. A visita ocorreu após uma agenda de Souza no norte do Estado, um dia depois da presença dele e do governador Eduardo Leite em Caxias para a abertura da Festa da Uva.
No interior de Flores da Cunha, o vice-governador acompanhou a produção do tradicional menarosto e participou de missa na comunidade. No discurso, durante a cerimônia de abertura, arriscou um italiano.
O deputado estadual Carlos Búrigo (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), Sérgio Peres (Republicanos), também participaram.