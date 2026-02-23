Personagens da política caxiense se misturam aos figurantes no desfile da Festa da Uva

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Sandra ao lado da embaixatriz da edição de 2015, Eloíse Arman, e da ex-rainha da Festa da Uva, Maiara Perottoni. Vanessa Falcão / Divulgação

Entre os mais de 1000 participantes dos desfiles da Festa da Uva, há alguns rostos bastante conhecidos da cidade, inclusive da política. Um deles é da vereadora Sandra Bonetto (Novo).

Além da atividade parlamentar, ela é presidente do bairro Forqueta e a reponsável pela organização dos 120 participantes da comunidade na apresentação. Sandra esteve nos dois primeiros desfiles e promete marcar presença nos quatro restantes.

O diretor-presidente do Samae, João Uez, também participou da encenação na ala da comunidade de Galópolis, além de prestar apoio ao serviço da autarquia. Uez também promete participar dos desfiles restantes, seja como figurante ou pelo Samae.

Uez desfilando na ala de Galópolis. Laura Piola / Divulgação

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Convite aceito

Rigotto esteve no estande da prefeitura. Ícaro de Campos / Divulgação

O ex-governador Germano Rigotto (MDB) esteve entre os visitantes do estande da prefeitura na Festa da Uva, no último sábado (21). Rigotto foi convidado, como ex-chefe do Executivo estadual, a prestigiar a festa.

No estande, além do prefeito Adiló Didomenico, da primeira-dama, Jussara Canali, e do vice-prefeito, Edson Néspolo, ele também foi recebido pelo trio da festa, a rainha Elisa D'Mutti e as princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva.

Ao circular pelo evento, Rigotto disse ter recebido apoio de visitantes e demonstrações de expectativa com relação à possível disputa ao Senado. A própria agenda, inclusive, pode ser interpretada como um movimento em direção à construção da candidatura. Por enquanto, Rigotto apenas colocou o nome à disposição e aguarda a costura das alianças políticas no Estado.

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Prazo limite

A direção da Câmara de Caxias contestou apontamento da coluna no fim de semana a respeito da análise dos vetos do prefeito Adiló Didomenico no dia da abertura da Festa da Uva, quando o evento atraiu a atenção da comunidade.

Conforme o Legislativo, o assunto entrou na pauta da sessão do dia 19 em função do término do prazo legal para a apreciação do tema e não para buscar "uma coincidência artificial".