Os presentes e demandas recebidos por Alckmin na passagem por Caxias

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Adiló e Néspolo presentearam Alckmin com aquarela de Antônio Giacomin. Ícaro de Campos / Divulgação

Na curta agenda do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, em Caxias, houve espaço para a entrega de presentes por parte das empresas e das autoridades locais. O prefeito Adiló Didomenico e o vice, Edson Néspolo, deram a Alckmin uma aquarela do artista plástico caxiense Antônio Giacomin retratando o Trabalho da colheita da uva.

A segunda-dama, Lu Alkmin, recebeu uma bolsa em crochê feita pela artesã caxiense Janete Tavares. A entrega foi no Museu da Festa da Uva, junto à réplica do parque de eventos.

Alckmin foi presenteado com camisetas do Caxias e do Juventude. Michele Fernandes / Divulgação

Já o presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), presenteou o presidente em exercício com camisetas do Caxias e do Juventude. Ele estava acompanhado o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Webber e do suplente de vereador do PSB Gemerson Hoffmann, o Tequila. Todos são correligionários de Alckmin.

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Demandas

Também houve espaço para a entrega de demandas ao presidente em exercício. A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) elaborou documento com solicitações em diversos setores. Entre eles, o estímulo ao setor produtivo, a implementação da reforma tributária, fortalecimento da educação e inserção do Brasil nas cadeias e mercados globais. Também houve pedidos relacionados à infraestrutura, como a garantia de implantação do terminal ferroviário de Vacaria e a correção de curvas da BR-116.

Em outro documento, a entidade pede diálogo em relação à redução da jornada de trabalho da PEC da escala 6x1.

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Por outro lado

Silvana Piroli entregou documento a Alckmin. Gabriel Lain / Divulgação

O Sindiserv entregou um ofício pedindo a Alckmin apoio para destravar a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da negociação coletiva no serviço público. O Brasil ratificou a norma em 2010, mas ela ainda não foi plenamente aplicada.

Segundo a presidente Silvana Piroli, o sindicato reforçou ao governo a necessidade de um marco regulatório que dê segurança jurídica, transparência e garanta direitos fundamentais dos servidores. Ela defendeu que a regulamentação fortalece o diálogo institucional, assegura liberdade sindical e valoriza trabalhadores do setor público.

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Lembrança

Alckmin recordou de imagem de Nossa Senhora de Caravaggio recebida de presente. Juliano Baumgarten / Divulgação

O vereador de Farroupilha, Juliano Baumgarten (PSB) também se encontrou com o colega de partido, Geraldo Alckmin. Ele entregou um documento com demandas como ajustes na tributação do vinho, combate a contrabando e falsificação, além de impactos no setor vitivinícola causados pelo acordo Mercosul-União Europeia.