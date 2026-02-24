Oito empresas apresentam propostas para a construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias

Imagem da área em Vila Oliva onde será erguido o aeroporto. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação,Aeroporto da Serra Gaúcha

Oito empresas apresentaram propostas para a construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias. As participantes foram conhecidas na manhã desta terça-feira (24).

Do total de participantes, porém, três companhias apresentaram orçamento superior aos R$ 146.310.728,36 determinados. Duas delas, inclusive, foram automaticamente desclassificadas pela ausência de documentos obrigatórios. Uma terceira empresa não poderá seguir adiante pelo mesmo motivo.

Das demais quatro construtoras, duas são gaúchas (REM Construções e a Porto Beton SA), uma do Distrito Federal (Construtora Artec SA) e outra de São Paulo (Terracom Construções Ltda). As duas candidatas de fora do estado lideram consórcios com outras duas empresas cada um. Foram os consórcios, inclusive que ofertaram os menores preços. A melhor oferta é de R$ 143.084.964,66. No entanto, o menor preço, por si só, não garante a vitória no certame.

A empresa precisa apresentar toda a documentação exigida para seguir na disputa e obter a melhor pontuação no critério de seleção que engloba capacidade técnica e preço.

Os quesitos técnicos representam 70% da pontuação e consideram questões como capacidade técnico-operacional (como o maquinário), a capacidade técnico-profissional (os recursos humanos), e a metodologia, que envolve plano de execução e uso de tecnologia, entre outros.

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Boa notícia

O resultado inicial foi bem recebido pela Secretaria do Planejamento, que esperava em torno de 10 participações. Das cinco que passaram pela primeira peneira do próprio sistema eletrônico de licitação, todas foram consideradas, em uma análise inicial, com boa capacidade técnica para executar a obra. No entanto, é preciso a análise detalhada para definir a pontuação.

A empresa que apresentou o orçamento maior que o previsto e foi mantida no certame, deve ser desclassificada nas próximas etapas. Das quatro restantes, na avaliação do secretário de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, a capacidade de executar a obra deve ser determinante, já que o valor solicitado é bastante próximo entre elas.

— Estamos terminando fevereiro com boas notícias em relação à viabilidade rápida de contratação — avalia Caberlon.