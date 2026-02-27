O que disseram prefeitos da Região das Hortênsias em reunião sobre a implantação de pedágios

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Encontro ocorreu nesta quinta-feira (26), em Porto Alegre. Kauê Querino/Prefeitura de Nova Petrópolis / Divulgação

Prefeitos e vices de cidades da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) participaram de reunião, nesta quinta-feira (26), com o chefe da Casa Civil do Estado, Artur Lemos, para debater o processo de concessão do bloco 1 de rodovias, que abrange da Região Metropolitana de Porto Alegre à Região das Hortênsias.

O encontro, articulado pelo deputado estadual Elton Weber (PSB), serviu para os mandatários municipais apontarem mudanças que entendem necessárias antes do Piratini bater o martelo a respeito do modelo final.

Lemos afirmou que o projeto ainda está em aberto, mas que a concessão precisa ser encaminhada. Até lá, cada município também será consultado individualmente pelo governo do Estado.

Vale lembrar que Nova Petrópolis abriu mão da duplicação da RS-235 até Gramado em troca de não ter pórtico de pedágio na localidade de Linha Brasil.

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Assim se posicionaram os prefeitos e vices que estiveram na reunião:

O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Michaelsen , voltou a dizer que é contra a instalação de mais pedágio entre Nova Petrópolis e Gramado.

, voltou a dizer que é contra a instalação de mais pedágio entre Nova Petrópolis e Gramado. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot , disse não ser contra os pedágios existentes, mas disse temer o impacto na cidade no aumento de pórticos. Também apontou a necessidade de terceiras faixas na RS-235.

, disse não ser contra os pedágios existentes, mas disse temer o impacto na cidade no aumento de pórticos. Também apontou a necessidade de terceiras faixas na RS-235. O vice-prefeito de São Francisco de Paula, Beto Lopes , apontou custos elevados nos pontos de cobrança da RS-020 sem previsão para grandes obras.

, apontou custos elevados nos pontos de cobrança da RS-020 sem previsão para grandes obras. O prefeito de Canela, Gilberto Cezar , discordou da proposta para a RS-466, que liga o centro da cidade ao Parque do Caracol.

, discordou da proposta para a RS-466, que liga o centro da cidade ao Parque do Caracol. O vice-prefeito de Santa Maria do Herval, Félix Alles, se disse preocupado com o possível aumento de fluxo na cidade em função de eventuais desvios dos motoristas para evitar pedágios. Ele disse que a cidade não está preparada para o fluxo. A RS-373, que passa pela cidade e dá acesso Gramado teve a pavimentação concluída recentemente.

Preocupação?

É peculiar a manifestação do vice-prefeito de Santa Maria do Herval demonstrando preocupação com eventual aumento de movimento.