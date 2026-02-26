Nova Petrópolis abre mão da duplicação da RS-235 para não ter pórtico de pedágio

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RS-235 liga Nova Petrópolis a Gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite revelou nesta quarta-feira (25), em evento no Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do RS (Setcergs), em Porto Alegre, cinco possíveis alterações estudadas no modelo de concessão do bloco 1, que abrange estradas da Região Metropolitana de Porto Alegre, à Região das Hortênsias.

Entre as mudanças, que têm o objetivo de reduzir em R$ 0,02 a tarifa base por quilômetro, está a substituição da duplicação da RS-235, entre o pórtico de Nova Petrópolis e Gramado, por terceiras faixas.

Se confirmada, a medida vai atender a um pedido da própria região. Na última segunda-feira (23), por exemplo, o prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, participou de reunião online com integrantes da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), em que dispensou a duplicação. A intenção é evitar a instalação de um pórtico de free flow na localidade de Linha Brasil. A rodovia, porém, deve ter paisagismo e ciclovia.

A RS-235, aliás, não é a única: a RS-020, que liga Taquara a São Francisco de Paula, e a RS-466, que liga o centro de Canela ao Parque do Caracol também podem ficar sem duplicações, com concordância dos municípios.

Controvérsia

Desde as primeiras discussões a respeito da concessão das rodovias, a duplicação da RS-235 é um dilema entre os moradores. Há quem defenda a ampliação integral da capacidade, mas há os que temem que a estrada se torne uma via expressa cortando o centro da cidade (a Avenida 15 de Novembro é um trecho da RS-235).

A tendência, agora, é de que o segundo grupo seja contemplado. A dúvida, nesse caso, é quanto tempo vai levar até que a duplicação se imponha como uma necessidade inadiável, já que em períodos de maior fluxo a rodovia já apresenta sobrecarga no acesso a Gramado. E também como a população vai reagir quando esse momento chegar.