Festa da Uva recebe o Prêmio Caxias do Sul, concedido pela Câmara; veja destaques da política

Entrega ocorreu nesta quarta-feira (25). Natalia Paulo / Divulgação

A Câmara de Vereadores homenageou a Festa da Uva com o Prêmio Caxias do Sul nesta quarta (25), em sessão solene realizada no estande do Legislativo montado para o evento. A distinção marca os 95 anos da Festa, celebrada como símbolo cultural, econômico e turístico da cidade, e reconhece a trajetória ligada à imigração italiana e ao desenvolvimento da região.

Participaram da entrega o prefeito, Adiló Didomenico, o presidente da festa, Fernando Bertotto, o o presidente da Câmara e vice-presidente da Festa da Uva, Wagner Petrini (PSB), as soberanas de 2026, além dos vereadores Calebe Garbin (PP), Lucas Caregnato (PT), Zé Dambrós (PSB), Claudio Libardi (PCdoB) e Edson da Rosa (Republicanos).

A polêmica do transporte escolar

O Executivo voltou a ser alvo de questionamentos da oposição, nesta quinta-feira (26), a respeito da retirada do transporte escolar de estudantes de algumas localidades de Caxias. O tema foi tratado em reunião convocada pelo chefe da Casa Civil do município, Roneide Dornelles, nesta quarta, diante do volume de reclamações.

Apesar das explicações de que os casos estão sendo analisados individualmente, a demora por uma solução não tem agradado a oposição e nem as famílias prejudicadas. A explicação do município é que a medida atinge regiões consideradas área urbana, mas que mantém as características de área rural.

A legislação não prevê transporte escolar para distâncias menores a dois quilômetros e atendidas por linhas de transporte coletivo, segundo o município.