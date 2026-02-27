Caminhada pelo centro de Caxias pede fim da escala 6x1; veja destaques da política

Ler resumo

Mobilização ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira (17). Rodrigo Positivo / Divulgação

Uma caminhada pelas ruas centrais de Caxias encerrou o 1º Encontro Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) no fim da manhã desta sexta-feira (27). A mobilização pediu o fim da escala 6x1 e defendeu o projeto de lei 67/2025, que propõe jornada de 40 horas semanais sem redução salarial e adoção da escala 5x2. O texto tramita no Congresso Nacional.

O encontro nacional começou na última quarta-feira (25) e reuniu cerca de 200 líderes sindicais de todo o país para palestras e debates na sede do Sindicomerciários, na Rua Pinheiro Machado. Entre os participantes esteve a deputada federal Daiana Santos (PCdoB).

O evento resultou na elaboração da Carta de Caxias do Sul, com a defesa da redução da jornada de trabalho, a implantação da NR-1, que trata de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, a revogação da reforma trabalhista de 2017 e o fortalecimento da representação política de trabalhadores.

Leia Mais Nova Petrópolis abre mão da duplicação da RS-235 para não ter pórtico de pedágio

Também nesta coluna

Leia Mais O que disseram prefeitos da Região das Hortênsias em reunião sobre a implantação de pedágios

Desoneração

Vereador Bortola acompanhou votação de proposta do deputado Guilherme Pasin. Wederlei Pires / Divulgação

A Assembleia Legislativa aprovou, por 35 votos a 10, o PLC 291/2023, que elimina a exigência de contrapartida de 10% para empresas que destinam recursos ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg).

A mudança, proposta pelo deputado Guilherme Pasin (PP) com colaboração do vereador caxiense Alexandre Bortoluz (PP), busca simplificar o acesso do setor produtivo ao programa, que permite o uso de até 5% do ICMS devido para compra de equipamentos de segurança.

O entendimento é de que a taxa adicional afastava investidores e reduzia o potencial de arrecadação do Piseg. O texto segue agora para análise do governador Eduardo Leite, que pode sancionar ou vetar a proposta.

Retomada das mamografias

O Hospital Virvi Ramos inaugura nesta segunda-feira (2) a nova área de mamografia do Centro de Diagnóstico por Imagem.

A unidade volta a oferecer o serviço após quase seis anos, com a chegada do Mammomat Fusion, equipamento digital de última geração adquirido por R$ 889,9 mil via emenda da deputada federal Denise Pessôa (PT). O aparelho permite exames mais rápidos — cerca de 20 minutos — e com maior precisão, além de melhorar o conforto das pacientes.

Com capacidade para realizar até 800 exames mensais, entre SUS e convênios, a retomada exigiu a contratação de três novos profissionais, incluindo dois técnicos em radiologia.

Bombeiros na zona sul

A mobilização pela construção de um quartel dos bombeiros na zona sul de Caxias foi tema de uma reunião com líderes comunitários e vereadores na Câmara de Caxias.

O encontro também contou com a participação do representante da Assembleia Legislativa (ALRS), Douglas Newmann, que ficou encarregado de articular uma audiência com a Casa Civil do governo do Estado e outra, pública, da Comissão de Serviços Públicos da ALRS, a ser realizada em Caxias.

O grupo definiu ainda a criação de uma comissão para acelerar os encaminhamentos, sob coordenação do vereador José de Abreu (Jack), do PDT. Já os presidentes de bairros se comprometeram a buscar apoio para a medida. Uma nova rodada de reuniões está prevista para a próxima semana, quando será fechada a agenda de trabalho.

Pavimentações em Farroupilha

Assinatura da autorização de início das obras ocorreu nesta quinta-feira (26). Fabrício Santos/Selt / Divulgação

O governo do Estado autorizou o início de três obras do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa) em Farroupilha, com investimento total de R$ 5,5 milhões. As intervenções contemplam a pavimentação de trechos da Avenida das Indústrias, Avenida dos Imigrantes e Avenida Perimetral Oeste. O prazo de execução é de três a quatro meses.