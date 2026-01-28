Sartori como deputado federal? A resposta ao apelo do prefeito de Farroupilha pela candidatura

O prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini (MDB), reforçou o apelo para que o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) lance a candidatura a deputado federal. O pedido ocorreu na última segunda-feira (26), na inauguração do asfaltamento de um trecho de 890 metros da FR-51, estrada que atende a localidade de São Valentim, onde Sartori nasceu.
O ex-governador está sendo convocado a concorrer desde novembro, após um encontro do partido, em Porto Alegre, que confirmou a pré-candidatura de Gabriel Souza ao Piratini.
A resposta de Sartori ao pedido de Tomazini? O despiste que já é característica: a definição será somente depois da Festa da Uva.
Apesar disso
Sartori prefere o silêncio enquanto toma uma decisão mas, nos bastidores, há quem esteja confiante que a resposta do ex-governador seja positiva. Ele teria confidenciado a participantes do evento que tem recebido incentivo pela candidatura.
Caso o nome de Sartori seja, de fato, lançado, o resultado será um cenário a ser acompanhado com atenção na disputa da região pelas vagas na Câmara dos Deputados.
Isso porque o ex-governador tem potencial de captar votos à direita, ainda que seja a direita mais tradicional. Esse campo também é importante a outros nomes fortes na concorrência, como Maurício Marcon e Hiago Morandi, ambos do PL.
Também nesta coluna
Recursos para as escolas de samba
O carnaval de rua de Caxias terá R$ 290 mil em recursos federais. O montante foi destinado pela deputada Denise Pessôa (PT), via emenda parlamentar.
O repasse, feito à prefeitura em dezembro de 2025 e executado por meio de convênio com o Instituto Quindim, vai financiar 18 oficinas de adereços, figurinos e percussão. Isso significa que, além das escolas desenvolverem o material para os desfiles, a comunidade participa da confecção e recebe formação e possibilidade de obtenção de renda.
Um ato para oficializar a entrega ocorreu durante a visita da Corte do Carnaval ao escritório da deputada, em Caxias. Também estiveram presentes o presidente do Instituto Quindim, Volnei Canônica, e a presidente do Instituto Samba, Jéssica de Carli.