André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Opinião

Remoção do túnel de led não é a melhor solução para a Avenida Júlio de Castilhos

Projeto do túnel de led foi instalado sem consulta prévia ao órgão de patrimônio histórico, gerando recomendações do Ministério Público

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS