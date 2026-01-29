Radar da Rua 20 de Setembro, em Caxias, tem reforço na sinalização

O entorno do radar da Rua 20 de Setembro, em Caxias do Sul, está com a sinalização reforçada, com pinturas no asfalto para alertar os motoristas para a presença do controlador de velocidade. Pintura semelhante foi implantada também nas ruas Visconde de Pelotas e Ivo Remo Comanduli (atrás dos Pavilhões da Festa da Uva).
São pontos que a Secretaria de Trânsito identificou que havia um número de autuações acima dos demais. A Rua Benjamin Custódio de Oliveira, no bairro Charqueadas, e a Avenida São Leopoldo também se destacam.
A fiscalização eletrônica em Caxias completa seis meses no próximo dia 5 e a secretaria promete um balanço dos resultados. Preliminarmente, porém, se notou uma redução nos acidentes em 2025, que ainda será avaliado se foi em decorrência da fiscalização.
Segundo o secretário-adjunto de Trânsito, Alfonso Willenbring, em novembro foi registrado o maior número de autuações no sistema, correspondentes a 0,61% do total de veículos fiscalizados. Para o futuro, não se descarta reforço na sinalização com elementos como sinal piscante.