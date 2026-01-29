Radar da Rua 20 de Setembro, em Caxias, tem reforço na sinalização

Carolina Kloss / Divulgação

O entorno do radar da Rua 20 de Setembro, em Caxias do Sul, está com a sinalização reforçada, com pinturas no asfalto para alertar os motoristas para a presença do controlador de velocidade. Pintura semelhante foi implantada também nas ruas Visconde de Pelotas e Ivo Remo Comanduli (atrás dos Pavilhões da Festa da Uva).

São pontos que a Secretaria de Trânsito identificou que havia um número de autuações acima dos demais. A Rua Benjamin Custódio de Oliveira, no bairro Charqueadas, e a Avenida São Leopoldo também se destacam.

A fiscalização eletrônica em Caxias completa seis meses no próximo dia 5 e a secretaria promete um balanço dos resultados. Preliminarmente, porém, se notou uma redução nos acidentes em 2025, que ainda será avaliado se foi em decorrência da fiscalização.