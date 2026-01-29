André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Análise

Ministro traz anúncios esperados pela Serra, mas ainda faltam etapas para as obras

Renan Filho anunciou licitação para viaduto na BR-116 e solução para imbróglio envolvendo duplicação de 900 metros.

