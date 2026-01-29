Ministro traz anúncios esperados pela Serra, mas ainda faltam etapas para as obras

Ler resumo

Ministro também visitou a BR-470, em Bento Gonçalves. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ministros não costumam visitar cidades e canteiros de obras sem ter algo a anunciar, ainda que seja mais uma etapa burocrática de uma demanda da população. A vinda de Renan Filho à Serra nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), portanto, reservava a expectativa de que ao menos uma demanda importante da região recebesse o selo de garantia do titular da pasta dos Transportes.

Reforçava a percepção o fato de o ministro estar percorrendo regiões do Brasil a bordo de uma espécie de motorhome, adaptado em uma carreta de caminhão, em uma estratégia de divulgação das ações do governo.

Pois os anúncios não só vieram como atenderam às principais demandas no que diz respeito às rodovias federais. O viaduto da BR-116 com a Perimetral Norte, a principal delas, estava desde 2023 em gabinetes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília, aguardando o ajuste em alguns centímetros na largura das pistas e disponibilidade orçamentária.

O anúncio da licitação para abril ainda é apenas uma etapa burocrática e cada passo seguinte precisa ser acompanhado com atenção e cobrado para que não se transforme apenas em euforia de ano eleitoral. Apesar disso, a promessa de licitação significa que os R$ 80 milhões necessários já estão previstos no orçamento.

Não se pode esquecer ainda a inclusão no PAC da elaboração do projeto da futura rodovia ligando Caxias à Região Metropolitana de Porto Alegre. É um primeiro passo para que ela seja viabilizada no futuro.

Somado a isso, os Campos de Cima da Serra também tiveram a promessa de que os R$ 100 milhões necessários para a conclusão da BR-285 estão garantidos e que a obra será concluída ainda neste ano. Vamos acompanhar.

Enfim um acordo pela duplicação da BR-116

Outro anúncio resultante da passagem do ministro foi o acordo finalmente firmado entre Dnit e Sulgás para o término da duplicação da BR-116, no bairro Planalto. Depois de quase um ano de conversas, mediadas pelo município, a Sulgás concordou em deslocar o gasoduto que passa junto à rodovia e a empresa a ser contratada pelo Dnit abrirá a vala fora da área que passará por obras.

A solução para o impasse, que se arrastava havia anos, foi viabilizada pela conclusão, por parte da Sulgás, de que a rede estava no fim da vida útil e precisaria ser substituída em pouco tempo. Dessa forma, a empresa vai antecipar a modernização, já implantando em novo local.

É uma solução construída a três mãos e que, ao final, não deve gerar custos extras a nenhum dos envolvidos. O que não era mais possível era deixar a população aguardando um incremento tão básico na área urbana da rodovia.

— A prefeitura agradece, assiste e bate palma — disse o secretário de Planejamento de Caxias, Marcus Vinicius Caberlon.

Agrado

Presente foi entregue na manhã desta quinta-feira (29). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre os compromissos de Renan Filho, estiveram visitas às empresas Randoncorp e Marcopolo. Na Randoncorp, o ministro recebeu de presente um kit com um vinho Riserva di Famiglia RAR, variedade cabernet sauvignon/merlot, queijo grana padano RAR, além de um aceto e um azeite também da marca RAR.