Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Ministério Público recomenda à prefeitura de Caxias a retirada do túnel de led da Av. Júlio

MP aponta ausência de estudo técnico e falta de aprovação do Conselho do Patrimônio para instalação da estrutura

