Companhias aéreas querem ampliar voos para Caxias

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Secretaria de Trânsito de Caxias, responsável pela administração do Aeroporto Hugo Cantergiani, espera solucionar até abril os problemas apontados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que resultaram nas medidas cautelares em vigor atualmente no terminal.

Na prática, as determinações em vigor não impedem as operações, mas restringem o incremento de voos comerciais. O atendimento às exigências da Anac é de interesse não apenas da administração do aeroporto, por óbvio, mas também das próprias companhias aéreas, que têm interesse em ampliar os voos para a cidade e no momento estão impossibilitadas.

A propósito

O Hugo Cantergiani transportou, no ano passado, 33% menos passageiros na comparação com o ano anterior. A diminuição é natural, já que em 2024 o número de voos foi muito maior em função do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.