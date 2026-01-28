Caxias ganha vara especializada em análise de medidas cautelares em investigações

Lucas Amorelli / Agencia RBS

Caxias do Sul tem agora uma Vara Regional de Garantias. A instalação ocorreu nesta quarta-feira (28), no Fórum, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), desembargador Alberto Delgado Neto.

Varas de garantias são responsáveis por analisar pedidos de medidas cautelares e acompanhar procedimentos criminais desde o início das investigações até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Ou seja, a atuação ocorre até o início do processo formal, que vai resultar em condenação ou absolvição dos réus.

Dessa forma, o juiz de garantias não é o mesmo que julga o caso, evitando eventuais contaminações da decisão final. Além da comarca de Caxias, a nova estrutura vai atender a outras 17 comarcas do Estado.

Na visita à Serra, o desembargador também oficializou a elevação da comarca de Bento Gonçalves de entrância intermediária para entrância final — um reconhecimento ao crescimento da cidade e ao aumento da complexidade dos processos.