Após regularização de salários, UPAs de Caxias atrasam pagamentos de fornecedores

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os salários de janeiro de médicos e equipes de enfermagem das UPAs de Caxias foram regularizados, mas os problemas financeiros envolvendo o Instituto Ideas, que administra o serviço, não estão superados.

Agora, a falta de pagamento tem feito com que fornecedores de medicamentos e insumos suspendam as entregas. O mesmo ocorre com o serviço de lavanderia.

Desde a última quarta-feira (28), a Secretaria da Saúde passou a suprir da demanda com os estoques próprios. O secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, disse que a pasta irá descontar do pagamento ao Ideas cada centavo referente aos itens repassados. O município tem pagado em dia o instituto, o que indica a existência de problemas internos na gestão dos recursos.

A secretaria também avalia outras medidas em relação ao contrato, como o pagamento direto aos funcionários do Ideas para evitar novos atrasos. Bueno promete para a próxima semana um desfecho em relação aos problemas envolvendo o Ideas.

A coluna procurou o Instituto Ideas e aguarda retorno.

Municipalização

Diante das dificuldades, o Sindiserv reforçou junto ao município o pedido pela municipalização da gestão das UPAs. A presidente do sindicato que representa os servidores, Silvana Piroli, entende que ao menos uma das unidades deveria ter a gestão direta do município.

— Tem que começar por uma. Não está funcionando, a cada semana tem um problema novo — afirma.