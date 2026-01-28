Alternativa à BR-116 em Nova Petrópolis é liberada após dois anos de bloqueio

A estrada de Arroio Paixão, no interior de Nova Petrópolis, está com o tráfego normalizado desde a semana passada. A via estava bloqueada desde a enchente de maio de 2024, por conta de deslizamentos.
Apesar de não ser pavimentada, a via não apenas é o acesso à localidade de Arroio Paixão como também foi fundamental em diversos momentos de bloqueio total da BR-116, no trecho onde atualmente há o sistema de pare e siga.
Para a recuperação, o município fez estudos técnicos e obras de contenção, limpeza e nivelamento conduzidas pelas secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Obras.
A entrega da obra estava prevista para março, mas as equipes conseguiram antecipar.