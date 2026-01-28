Alternativa à BR-116 em Nova Petrópolis é liberada após dois anos de bloqueio

Deslizamento havia bloqueado a estrada na enchente de 2024. Gian Baum / Divulgação

A estrada de Arroio Paixão, no interior de Nova Petrópolis, está com o tráfego normalizado desde a semana passada. A via estava bloqueada desde a enchente de maio de 2024, por conta de deslizamentos.

Apesar de não ser pavimentada, a via não apenas é o acesso à localidade de Arroio Paixão como também foi fundamental em diversos momentos de bloqueio total da BR-116, no trecho onde atualmente há o sistema de pare e siga.

Para a recuperação, o município fez estudos técnicos e obras de contenção, limpeza e nivelamento conduzidas pelas secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Obras.