Vereadores querem mais detalhes sobre PPP da Educação Infantil em Caxias; veja destaque da política

Projeto de uma instalação de escolinha por meio da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil. Reprodução / Prefeitura de Caxias do Sul

Oito vereadores de Caxias protocolaram, nesta quinta-feira (4), um pedido de informações ao Executivo sobre a parceria público-privada (PPP) para construção e gestão de 31 novas escolas de Educação Infantil. O documento questiona detalhes do processo licitatório, não disponíveis ao público, valores do contrato e da contraprestação mensal, além de possíveis alterações.

Os parlamentares também pedem cópia integral do contrato, informações sobre garantias, impacto nos repasses federais, além de esclarecimentos sobre o custeio de um jantar realizado em 28/11 para marcar a assinatura da PPP.

Questionado na quarta-feira (3) durante participação na sessão da Câmara, o secretário de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi, disse que a despesa ficou a cargo da empresa vencedora do contrato.

Fiscalização de fogos

Os vereadores de Caxias também aprovaram nesta quinta-feira (4) um pedido de informações a respeito do cumprimento e fiscalização da lei que proíbe a soltura de fogos de artifício e outros artefatos barulhentos na cidade. O requerimento da vereadora Andressa Mallmann (PDT) tramitou em regime de urgência por conta das festas de fim de ano.

O documento questiona se há controle da venda e utilização do material, se já houve aplicação de penalidades e se há previsão de uso de artefatos do tipo na Festa da Uva. A soltura de fogos barulhentos prevê multa de 150 valores de referência municipal (VRM) desde 2023.

Enfim, a Rua dos Brilhantes

Via tem terreno íngreme que dificulta tráfego de veículos pesados. Ederson Oliveira / Divulgação

Depois da desclassificação de seis empresas no processo licitatório, a ordem de início da pavimentação da Rua dos Brilhantes, no Loteamento Vergueiros, bairro Villa-Lobos, vai ser assinada na próxima segunda-feira (8), às 10h.

Serão pavimentados cerca de 500 metros da via, com prazo de cinco meses para conclusão. A obra inclui reforço do subleito, drenagem, pavimentação com blocos intertravados, meio-fio, passeio público, sinalização e muro de contenção.

A comunidade aguardava as melhorias há anos e chegou a fazer protestos. Por ter terreno íngreme, alguns veículos de serviços, como ônibus e caminhões de lixo, têm dificuldade de trafegar pela via.

A empresa responsável pelo trabalho será a Forza Vertre Engenharia e Obras. A pavimentação está orçada em R$ 900 mil, R$ 24 mil de contrapartida do município e o restante via emenda da deputada federal Denise Pessôa (PT).

Reaproveitamento

Até outubro, 87 quilômetros de rodovias receberam o material. Hugo Florêncio / Divulgação

As estradas administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) receberam asfalto modificado por borracha reciclada de pneus. Foram 87 quilômetros recuperados entre janeiro e outubro deste ano. Para produzir as 50 mil toneladas, segundo a empresa, foram utilizados 12 mil pneus.