Vereadores de Caxias rejeitam proposta de decreto para impedir transferência de alunos da rede municipal para a estadual

A maioria dos vereadores de Caxias votou de forma contrária ao projeto de decreto legislativo (PDL) que tinha o objetivo de impedir a transferência de estudantes do nono ano de escolas da rede municipal para as escolas estaduais.
Em um tema tão polêmico e delicado, prevaleceu a maioria construída pelo governo Adiló dentro do parlamento. Como ocorreram em outras propostas controversas do Executivo ao longo do ano, a oposição — do PCdoB ao PL — se uniu para aprovar o texto e derrubar o decreto de 23.841, que regrava o zoneamento e o transporte escolar para 2026. No entanto, os votos não foram suficientes.
Os autores da proposta justificaram durante a sessão que o decreto municipal desampara os estudantes que serão transferidos, na medida em que eles precisarão utilizar o transporte coletivo. O objetivo final, porém, era forçar o Executivo a recuar na decisão de repassar os nonos anos ao Estado.
Urgência
O texto foi a plenário por determinação da Mesa Diretora, que declarou urgência na tramitação. A proposta ainda não havia recebido parecer final da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL), presidida pelo líder do governo, vereador Daniel Santos (Republicanos).
Por esse motivo, a autora da proposta vereadora Sandra Bonetto (Novo) e a oposição acusavam o Santos de emperrar o andamento da proposta para evitar a votação neste ano. Santos negou as acusações. Ele não participou da sessão desta terça-feira (23) porque o diretor-presidente do Samae, João Uez, reassumiu o mandato para votar a lei que altera as regras para a Zona das Águas.
Controvérsia
O texto foi o primeiro a ser votado na sequência de sessões extraordinárias e gerou controvérsia. Enquanto o presidente Lucas Caregnato (PT) seguiu entendimento jurídico de que a proposta poderia ir a plenário sem o parecer da comissão, por ter sido declarada a urgência, havia quem tivesse o entendimento contrário.
O vereador Claudio Libardi (PCdoB) chegou a ingressar com uma ação na Justiça para suspender a votação dos projetos, mas o pedido foi negado. Não bastasse isso, a plateia estava ocupada por grupos que defendiam a aprovação do PDL.
O resultado foi uma sequência de suspensões para acalmar os ânimos e para reuniões, que travaram as discussões em um dia que já prometia ser longo antes de começar.
Promessa (quase) cumprida
A bancada do PCdoB cumpriu a promessa, anunciada em vídeo nas redes sociais, de apresentar emendas aos projetos do Executivo, caso eles não fossem retirados.
Juntos, os projetos de repasse de R$ 6 milhões à Festa da Uva e do novo regramento da Zona das Águas somaram 29 propostas de alteração, parte delas também protocoladas pelas bancadas do PL e do Novo. A promessa dos vereadores Andressa Marques e Claudio Libardi somente não foi cumprida de forma integral porque ambos ameaçavam apresentar 140 emendas.
As tentativas de mudar o texto foram a materialização da indignação dos vereadores pela apresentação dos projetos ter ocorrido na semana do Natal, sem tempo para análises detalhadas. Andressa chegou a dizer que a revolta ocorre até mesmo na base governista.