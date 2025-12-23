André Fiedler

No plenário
Notícia

Vereadora de Caxias do Sul registra boletim de ocorrência por injúria racial durante intervalo de sessão extraordinária

Estela Balardin (PT) relatou ter sido vítima de homem que estava na plateia na tarde desta terça-feira

Renata Oliveira Silva

