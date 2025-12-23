Vereadora de Caxias do Sul registra boletim de ocorrência por injúria racial durante intervalo de sessão extraordinária

A vereadora Estela Balardin (PT) registrou um boletim de ocorrência por injúria racial, que teria acontecido durante o intervalo da sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nesta terça-feira (23). O caso foi registrado pela Brigada Militar (BM).
Durante a discussão entre os parlamentares sobre a votação ou não do projeto da Lei das Águas, dado que a bancada do PCdoB seguia protocolando emendas ao PL, um empresário entrou no plenário para pressionar os vereadores para darem andamento aos trâmites.
Nesse momento, iniciou-se um desentendimento entre a vereadora Andressa Marques (PCdoB) e o empresário. A vereadora Estela se envolveu, pedindo para ele se retirar do plenário. Nisso, um homem da plateia teria proferido uma ofensa relacionada ao cabelo de Estela. No mesmo instante, ela ouviu e foi confrontar o autor da fala, que alegou “não saber que ela era vereadora”.
— Acho que isso reafirma mais uma vez, tipo: "com aquele cabelo ela não pode estar aqui dentro desse espaço, como que alguém assim vai ser vereador?". O que marcou foi as pessoas ainda acharem que gente negra tem que estar num espaço subalterno — disse Estela à imprensa.
A Brigada Militar foi acionada, mas o homem foi embora antes da abordagem. A vereadora prestou depoimento. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a identificar o autor. O presidente Lucas Caregnato (PT) comentou o caso, considerando um crime grave.
Recentemente, a Casa aprovou um protocolo antirracista para prevenir conflitos e práticas discriminatórias dentro da instituição, garantir proteção e acolhimento às vítimas de racismo e assegurar que os processos legislativos e administrativos ocorram em um ambiente de respeito e igualdade. Posteriormente, o caso deve ser protocolado no Comitê de Acolhimento e Enfrentamento ao Racismo da Câmara.
O crime de injúria racial é a ofensa à honra de uma pessoa usando elementos de raça, cor, etnia, religião ou origem, visando aviltar sua dignidade ou decoro. Desde a Lei 14.532/2023, é equiparado ao crime de racismo, tornando-se imprescritível e inafiançável, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de frequentar locais públicos por 3 anos em certos casos, sendo praticado contra um indivíduo, diferente do racismo que atinge uma coletividade.