O vereador Capitão Ramon (PL) tem conversado com colegas do PL para ter a possibilidade de indicar o assessor da bancada em 2026. Esse movimento não era previsto no acordo firmado no início de 2025, quando o parlamentar abriu mão da indicação ao longo do mandato.

O que chama a atenção, porém, é o argumento dado por Ramon em um grupo de WhatsApp: o vereador afirma ter dedicado um assessor para trabalhar para o partido e que essa deveria ser uma tarefa da bancada.

A Lei 6.207 de 26 de março de 2004 regra as atividades de servidores e assessores da Câmara e não prevê que auxiliares de gabinete desempenhem tarefas para partidos. Ainda que os vereadores estejam ligados às legendas, as funções dos assessores devem ter relação com o mandato.

PL nega

O presidente municipal do PL, Maurício Scalco, negou que haja assessores de gabinete atuando em funções administrativas do partido. Ele também acrescentou que distribuição dos cargos é uma atribuição dos integrantes da bancada.

Já o vereador Capitão Ramon defendeu o rodízio na indicação dos três cargos, um assessor e dois auxiliares de bancada. Disse que em 2025 as indicações foram de Hiago Morandi, Pedro Rodrigues e Sandro Fantinel. Para 2026, Ramon defende indicações de Hiago (por ter sido mais votado), de Daiane Mello e dele próprio.